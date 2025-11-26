Rafel Navarro dirige en ce moment, en Espagne, ses premiers entraînements en tant qu'entraîneur de l'équipe de Suisse. Sydney Schertenleib et Ana-Maria Crnogorcevic, qui le connaissent bien, détaillent ce qu'implique ce changement à la tête de la Nati.

Comment Sydney Schertenleib a eu un impact sur la venue de Rafel Navarro

Comment Sydney Schertenleib a eu un impact sur la venue de Rafel Navarro

1/5 Sydney Schertenleib et les Suissesses affrontent la Belgique en amical, vendredi à Jerez. Quatre jours plus tard, elles défient le Pays de Galles. Photo: IMAGO/SportPix UK

Björn Lindroos

Changement de décor au sein de l'équipe nationale féminine. Beaucoup de choses ont changé en cette année européenne. À Jerez de la Frontera, en Espagne, c'est le début d'une nouvelle ère pour les Suissesses. Pour la première fois, elles ont fait la connaissance de leur nouvel entraîneur, Rafel Navarro (39 ans).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Toutes les joueuses ne découvrent pas l'Espagnol pour autant. Sydney Schertenleib et Ana-Maria Crnogorcevic connaissent déjà Rafel Navarro. «Je l'ai rencontré en 2019, lorsque j'ai été transférée au Barça», se souvient Ana-Maria Crnogorcevic. Elle ajoute: «De par son tempérament, il est très posé et communicatif. Il est plutôt calme, mais peut aussi hausser la voix quand il le faut. Un bon équilibre entre les deux.»

Jusqu'à récemment, Sydney Schertenleib travaillait encore avec Rafel Navarro en Catalogne. «Je ne peux qu'être d'accord avec Ana sur ce point. Avec lui, on peut aussi discuter d'autres choses que le football», explique la Zurichoise de 18 ans.

Johan Djourou s'est renseigné auprès de Sydney Schertenleib

Pour la pépite du Barça, la nomination de Rafel Navarro à la tête de l'équipe de Suisse a été une surprise: «Johan (ndlr: Djourou) m'a demandé une fois ce que je pensais de lui. Mais je ne savais pas encore qu'il serait le futur entraîneur de la Nati. La veille de l'annonce, il nous l'a annoncé à Barcelone. J'ai été surprise, mais ravie en même temps». Sydney Schertenleib ajoute que les Catalanes se réjouissent pour Rafel Navarro, mais qu'il leur manquera beaucoup sur le plan humain.

Rafel Navarro a été nommé le 4 novembre dernier à la tête de l'équipe de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Ce lundi, Rafel Navarro a dirigé son premier entraînement en tant que sélectionneur. «C'était très agréable», raconte Sydney Schertenleib à propos des premières séances. «On retrouve un peu l'ambiance du Barça. On joue beaucoup avec le ballon, c'est très ludique.»

La Nati en quête d'identité

Lors du camp d'entraînement en Andalousie, l'objectif est désormais de profiter du temps disponible pour apprendre un nouveau système et transposer sur le terrain les idées travaillées à l'entraînement, explique Ana-Maria Crnogorcevic. Le temps presse: «En février, il faudra déjà obtenir des résultats et marquer des points», rappelle la détentrice du record de buts (74) et de matches (174) avec le maillot de l'équipe de Suisse.

Cette nouvelle ère marque aussi la fin d'une autre. Il s'agit du premier rassemblement depuis janvier 2024 sans Pia Sundhage, qui n'était pas forcément des plus appréciées dans le vestiaire. «Pour moi, il y a des cycles dans le football. Nous voulons maintenant avoir une identité claire. C'est ce qui nous a manqué ces dernières années», a conclu Ana-Maria Crnogorcevic.