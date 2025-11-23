1/5 Alayah Pilgrim montre son nez ensanglanté sur Instagram.

Marco Mäder

Aïe! La star de l'équipe nationale Alayah Pilgrim (22 ans) montre une photo de son visage sur Instagram. Il est en sang - et son nez est déformé. L'attaquante de la Roma écrit: «J'ai quitté le terrain avec une victoire, mais mon nez a eu moins de succès». L'AS Roma s'est imposée 1-0 contre Côme grâce à un but d'Évelyne Viens, mais Alayah Pilgrim a dû quitter le terrain après 71 minutes.

Plus tard, ses collègues de l'équipe nationale lui adressent des messages: «Bon rétablissement», écrit Ana-Maria Crnogorcevic. Alisha Lehmann, qui est entrée en jeu après une heure contre Rome, répond elle aussi et envoie trois petits cœurs rouges à Alayah Pilgrim. Et Nadine Riesen laisse un cœur entouré d'un bandage.

Il y a un mois, Alayah Pilgrim avait déjà été victime d'une blessure. Elle avait alors dû quitter le camp de l'équipe nationale en raison de problèmes de pied. Pour les matches de la Nati contre la Belgique (28 novembre) et le Pays de Galles (2 décembre), elle aurait à nouveau fait partie de la sélection de l'entraîneur Rafel Navarro. Mais elle sera forfait, comme l'a communiqué l'ASF dimanche soir. «Leela Egli, du SC Freiburg, a été sélectionnée pour les matches contre la Belgique et le Pays de Galles à Jerez», précise le communiqué.