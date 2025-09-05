L'équipe de France débute ce vendredi soir les qualifications à la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine, avec Kylian Mbappé comme capitaine. Un choix remis en question par une majorité des Français.

Kylian Mbappé devra-t-il lâcher le brassard de capitaine? Photo: IMAGO/Icon Sport

Blick Sport

Nul n'est prophète en son pays. Kylian Mbappé le sait bien, lui qui est régulièrement la cible de critiques. Que ce soit lors de son époque au PSG, de ses performances actuelles avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France, l'attaquant est souvent sous le feu des projecteurs.

Depuis la campagne de qualifications à l'Euro 2024, Kylian Mbappé est le capitaine officiel des Bleus. Un choix qui ne plaît pas forcément à une majorité de Français. L'entreprise de sondages Odoxa a fait voter plus de 1000 personnes, dont 406 «amateurs de football», juste avant le début des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Beaucoup de questions autour de l'équipe de France était posée, comme celle sur la légitimité de Didier Deschamps (75% des sondés ont confiance pour une qualification au Mondial 2026), le plus intéressant reste le chiffre concernant le brassard de Kylian Mbappé. 52% des personnes interrogées ne veulent plus du No 10 comme capitaine et souhaitent que le sélectionneur en désigne un autre.

Par contre, une majorité pense que l'attaquant du Real Madrid reste important pour l'équipe de France, puisque 51% le place au même niveau d'importance sur le terrain qu'Ousmane Dembélé.