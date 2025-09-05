L'aventure de Raoul Savoy avec le Tchad ne pouvait pas mieux commencer. Pour son tout premier match avec les Sao, le Nord-Vaudois a arraché un point au puissant Ghana (1-1). De quoi «émerveiller le public tchadien», selon la presse locale.

Raoul Savoy découvre un nouveau pays. Et il a déjà marqué les esprits. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Raoul Savoy avait déjà une certaine pression! Pour son premier match à la tête du Tchad, le citoyen de Saint-Croix, dans le Nord vaudois, a eu droit à l'inauguration du tout nouveau stade national. Et c'est peu dire que le monde politique avait un message à faire passer. Le premier ministre Allah-Maye Halina a en effet rendu visite aux joueurs avant la rencontre et tenu un discours clair. «Ce match contre le Ghana, c’est plus qu’un match. C’est l’inauguration du Stade Maréchal Idriss Déby Itno. Vous êtes chez vous. Vous n’avez pas le droit à l’erreur», a martelé le haut dirigeant.

Le président Mahamat Idriss Déby Itno a quant à lui acheté les 30'000 billets mis en vente par la Fédération et les a offert au public! Autant dire que l'ambiance était bouillante jeudi face au Ghana, un adversaire qui s'était imposé 5-0 à l'aller.

Les Sao, le surnom de la sélection tchadienne, ne comptait d'ailleurs aucun point dans ces qualifications pour la Coupe du monde et, malgré le contexte et la découverte du nouveau stade, peu de monde les pensait capables d'éviter la défaite. C'est ce qu'écrit d'ailleurs le journaliste Madjissembaye Ngarndinon dans le portail tchadinfos.com

5-0 à l'aller au Ghana

«Après six premiers revers en autant de matchs, obtenir un match nul, même à domicile, contre l’équipe des Brésiliens d’Afrique est un bon résultat. Au match aller, l’équipe nationale avait encaissé cinq buts sans marquer face au même adversaire. Les Sao sont d’ailleurs coutumiers de lourdes défaites qui désenchantaient leurs supporters», explique ainsi le reporter, visiblement convaincu par la «méthode Raoul Savoy».

https://www.youtube.com/watch?v=0ZLCKXElb3M

«Au-delà du résultat, l’on a observé un changement dans le jeu de l’équipe. Ce n’était pas de longs ballons balancés vers l’avant comme on était habitué. Les Sao ont posé le ballon et essayé de le faire tourner. On a pu apercevoir un fond de jeu qui se met en place. Les Sao et leur staff ont émerveillé le public tchadien qui espère que ce match peut sonner comme le début de la renaissance du football national», écrit ainsi Madjissembaye Ngarndinon.

Raoul Savoy: «On a bien bossé»

Contacté par Blick vendredi matin, Raoul Savoy était évidemment content de ses débuts à la tête de sa nouvelle sélection. «C'était un événement et on l'abordait avec une équipe rajeunie et pas mal de nouveaux joueurs, face à un adversaire qui cherchait absolument à prendre les trois points pour avoir un pied et demi à la Coupe du monde. Mais on était prêts. On a travaillé dur pendant quinze jours, d'abord avec les joueurs locaux, puis avec les pros qui sont arrivés il y a quelques jours. On a fait beaucoup de vidéo, on a bien bossé», explique le technicien, reconnaissant des efforts fournis par son staff.

Un staff très compétent

Raoul Savoy n'est en effet pas seul dans cette aventure, puisqu'un staff suisse l'accompagne. Mathieu Bigler (analyste vidéo), Nicolas Claret (entraîneur des gardiens) et Choukri Ediri (préparateur physique) ont en effet eux aussi leur part de mérite. «Ils ont accompli un boulot incroyable en très peu de jours», assure Raoul Savoy, reconnaissant.

Célestin Ecua a délivré le stade à la 89e. Photo: DR

Après l'ouverture du score ghanéenne par Jordan Ayew, le Tchad n'a pas paniqué et a pu égaliser grâce à Célestin Ecua, en toute fin de rencontre. «On a pris un but évitable, mais on n'est pas sortis du match et la deuxième mi-temps a été à notre avantage. On a égalisé assez logiquement, je dois dire, et là, au niveau des émotions, ça a été la folie, dans le stade mais aussi dans les rues après. On a vraiment fait ce qu'il fallait pour faire honneur à cet événement. Le public a été fantastique, ils ont mis la pression et les Ghanéens l'ont senti», se réjouit Raoul Savoy. A noter que les Black Stars évoluaient avec des joueurs du niveau de Mohammed Kudus, par exemple.

Prochaine étape, lundi face à Madagascar, avant de retrouver N'Djanéna en octobre pour la réception du Mali et de la Centrafrique.

L'espoir revient au Tchad

«Le Tchad n’ayant plus rien à jouer, les trois matchs restants dans le cadre de ces éliminatoires devraient permettre à l’équipe de continuer à travailler sereinement en vue de futures échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027», analyse Madjissembaye Ngarndinon, lequel, comme tout le peuple tchadien reprend espoir dans sa sélection.