DE
FR

Grosse surprise à Bratislava
L'Allemagne battue en Slovaquie, l'Espagne gagne en Géorgie

Les qualifications du Mondial 2026 ne seront pas une partie de plaisir pour l'Allemagne. La Mannschaft a connu la défaite en Slovaquie jeudi soir dans la 1re journée du groupe A.
Publié: il y a 8 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Partager
Écouter
L'Allemagne s'est inclinée ce jeudi à Bratislava.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les hommes de Julian Nagelsmann se sont inclinés 2-0 à Bratislava. Des réussites signées David Hancko (42e) et David Strelec (auteur d'une superbe frappe enroulée du pied gauche à la 53e) ont permis aux Slovaques de faire la différence, malgré une nette domination territoriale de l'Allemagne (70 % de possession de balle).

L'Allemagne devra réagir dès dimanche dans une poule à quatre où la marge d'erreur est restreinte. Elle accueillera à Cologne la coriace Irlande du Nord, qui a assuré l'essentiel au Luxembourg jeudi en empochant les trois points (3-1).

Plus sur le football
Djibril Cissé répond aux déclarations polémiques de Pierre Ménès
«Des Maghrébins et des noirs»
Djibril Cissé répond aux déclarations polémiques de Pierre Ménès
Un milliardaire brésilien lègue une partie de sa fortune à Neymar
«Je l'aime»
Un milliardaire brésilien lègue une partie de sa fortune à Neymar

Les Espagnols ne tremblent pas

L'Espagne a en revanche entamé de manière idéale ces éliminatoires en allant s'imposer 3-0 en Bulgarie dans le groupe F, qui ne comprend également que quatre équipes. La troupe de Luis de la Fuente n'a connu aucune difficulté à Sofia, ouvrant la marque dès la 5e minute sur une réussite d'Oyarzabal.

La Roja, qui a assuré sa victoire avant même le retour aux vestiaires - le 3-0 est tombé dès la 38e - va désormais se déplacer à Konya. Les champions d'Europe en titre y défieront dimanche soir la Turquie, qui a pour sa part gagné 3-2 en Géorgie jeudi.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus