Jordan Lotomba rejoint le Celtic

Jordan Lotomba, 27 ans, quitte Feyenoord pour rejoindre le Celtic jusqu'à la fin de la saison. Triple champion de Suisse avec YB, le Nord-Vaudois espère relancer sa carrière après une blessure longue durée.

ATS Agence télégraphique suisse

Jordan Lotomba quitte Feyenoord, où il évoluait depuis deux ans. Le latéral droit rejoint le Celtic avec un contrat portant jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club écossais.

Le Nord-Vaudois de 27 ans, triple champion de Suisse avec YB, a disputé 41 matches officiels avec Feyenoord. Il n'a toutefois jamais joué un rôle en vue aux Pays-Bas, notamment parce qu’il a été écarté des terrains pendant une longue période à la suite d'une fracture de la jambe subie peu après son transfert de Nice à Feyenoord.

Au Celtic, 56 fois champion d'Ecosse, Jordan Lotomba sera entraîné par Martin O'Neill, lequel souligne sur le site internet du club la polyvalence et les qualités techniques de sa nouvelle recrue. Le Vaudois compte huit sélections en équipe de Suisse, la plus récente en octobre 2023.