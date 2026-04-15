Aurélie Csillag, quel talon!

La Nati a ouvert le score face à la Turquie grâce à une inspiration géniale de son avant-centre Aurélie Csillag, auteure d'une spectaculaire reprise du talon. L'attaquante s'est même offert un doublé dans cette partie.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une des premières décisions fortes de Rafel Navarro à son arrivée à la tête de la Nati a été de faire confiance à Aurélie Csillag en pointe. Ce choix n'était de loin pas une évidence, puisque l'attaquante de 23 ans n'avait pas fait partie de la sélection de Pia Sundhage lors de l'Euro 2025, mais le Catalan a perçu un potentiel intéressant chez elle et il a bien fait d'écouter son intuition.

Positionnée en pure avant-centre, la joueuse de Liverpool a en effet réussi un doublé ce mardi face à la Turquie, inscrivant deux buts forts différents. Le premier en reprenant d'une «Madjer» un centre parfait d'Iman Beney pour le 1-0 et le deuxième en se montrant opportuniste après une frappe de Géraldine Reuteler cafouillée par la gardienne turque.

«Le premier but, c'est un geste instinctif, tout simplement. Et le deuxième, je le sentais bien. J'avais bien vu que la gardienne n'était pas sûre et je pensais qu'elle allait en relâcher une. Quand Géri a frappé, j'ai tout de suite suivi», commente-t-elle. Et elle avait pris bien soin de ne pas être hors-jeu. «J'étais prête pour le deuxième ballon. Je suis très heureuse ce soir, j'ai marqué mon premier doublé avec la Nati. En plus à Zurich devant ma famille et tous mes amis», rayonnait l'héroïne du soir.