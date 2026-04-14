L'équipe de Suisse a livré ce mardi son meilleur match depuis l'arrivée à sa tête de Rafel Navarro. Aurélie Csillag, auteure d'un doublé, a montré la voie à la Nati, dominatrice face à la Turquie (3-1) à Zurich. La Coupe du monde au Brésil est toujours dans le viseur.

La Nati fait un pas de plus vers la Coupe du monde en battant la Turquie

La Nati fait un pas de plus vers la Coupe du monde en battant la Turquie

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Nati a fait un pas de plus vers la Coupe du monde, en battant 3-1 la Turquie ce mardi au Letzigrund devant 12'355 spectatrices et spectateurs enthousiasmés par le spectacle. Rien n'a cependant été simple pour l'équipe de Suisse, qui a dû attendre la 76e pour prendre définitivement l'avantage dans cette partie.

Ce succès, acquis notamment grâce à une très belle prestation individuelle de Sydney Schertenleib, mais aussi à une progression collective bien réelle, est amplement mérité et permet à la Suisse de prendre une sérieuse option sur la première place du groupe, elle qui a désormais gagné ses trois premiers matches. La prochaine étape, samedi à Sinop, sera importante, mais la Nati l'abordera l'esprit léger, sûre de sa force et en confiance.

Aurélie Csillag s'offre un doublé

Ce mardi, un doublé d'Aurélie Csillag a permis à la Suisse de prendre l'avantage et le 3-1 signé Viola Calligaris à la 80e est venu confirmer le succès helvète face à des Turques qui peuvent également être fières de leur prestation et de l'opposition présentée.

Les Turques, privées de ballon par une Suisse inspirée, ont en effet bien failli ouvrir la marque en contre à la 15e, mais le lob de Kader Hançar était mal cadré. La tête de Selen Altunkulak elle fini sur la barre à la 17e, juste avant un miracle de Livia Peng face à Busem Seker! Ultra-dominatrices, les Suissesses devaient se montrer plus attentives derrière et le score de 0-0 à la pause ne leur garantissait rien.

La Nati, dangereuse dès la reprise grâce à Iman Beney, a pris l'avantage à la 49e grâce à un centre de cette même Iman Beney, reprise du talon par Aurélie Csillag pour le 1-0. Un but splendide dans sa finition, suivi de près par l'égalisation turque signée Ebru Topçu d'une volée de bon aloi (51e, 1-1).

La boulette de la gardienne turque offre la victoire à la Nati

Tout était à refaire pour la Suisse, qui a pu souffler grâce à une reprise de près d'Aurélie Csillag à la suite d'une frappe de Géraldine Reuteler bien mal maîtrisée par la gardienne turque Selda Akgöz, coupable d'une énorme faute de main en la circonstance (76e, 2-1).

Ce but venait récompenser l'intense domination suisse, qui s'était matérialisée par des occasions pour Sydney Schertenleib à la 68e et Ana-Maria Crnogorcevic (sur la barre) à la 70e. Le 3-1 signé Viola Calligaris venait mettre un terme au suspense (80e). Quel beau visage montré par la Nati, pour le premier vrai bon match depuis l'arrivée de Rafel Navarro à sa tête!