Un gardien turc quitte l'équipe nationale sans prévenir

En pleine course à la qualification pour le Mondial, la Turquie est secouée par un scandale. Le gardien Berke Özer a quitté le camp de l’équipe sans autorisation, provoquant la colère de la fédération et relançant le débat sur la discipline au sein du groupe.

1/7 Le gardien de but de l'équipe nationale turque, Berke Özer, a quitté le camp. Photo: AP

Björn Lindroos

L’équipe nationale turque est en pleine lutte pour décrocher sa qualification à la Coupe du monde. Avec six points en trois matchs, la sélection de Vincenzo Montella est bien placée pour obtenir son billet pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Seule l’Espagne devance pour l’instant les Turcs dans le groupe.

Mais la sérénité a volé en éclats. Le gardien Berke Özer (25 ans) a créé la polémique en quittant le rassemblement de l’équipe nationale après n’avoir pas été retenu pour le match contre la Bulgarie. «Il a quitté le camp de son propre chef et sans l’autorisation du staff technique ou administratif», a communiqué la Fédération turque de football.

Réaction virulente de la fédération

L’institution n’a pas mâché ses mots: «À un moment où nous nous battons avec engagement pour obtenir une qualification que nous attendons depuis des années, et alors que l’unité du groupe est à son maximum, un tel comportement est inacceptable». La fédération insiste: «Discipline, respect et esprit d’équipe sont nos valeurs fondamentales, et nous ne transigerons jamais sur ces principes».

Face aux critiques, le gardien du LOSC Lille s’est exprimé sur les réseaux sociaux: «Ma décision n’était dirigée contre aucun coéquipier et ne se voulait pas un manque de respect». Puis, il s’en est pris au staff: «En voyant la composition de l’équipe, j’ai compris à quel point nos discussions des derniers jours avaient été inutiles».

Des douleurs comme justification

Özer, récemment remarqué en Europa League pour avoir arrêté trois penalties en trois minutes, affirme avoir quitté le groupe pour des raisons médicales. «J’étais déjà arrivé avec des douleurs. J’avais prévenu qu’il serait sans doute préférable que je me repose et que je me soigne si je ne figurais pas dans le groupe.»

Le joueur conclut en déclarant qu’il «laisse l’opinion publique juger le déroulement des événements et le ton employé par la fédération.» Pour le remplacer, Muhammed Şengezer (28 ans), gardien de Basaksehir, a été appelé en renfort. La Turquie disputera mardi soir son quatrième match de qualification, face à la Géorgie.