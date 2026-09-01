Andi Zeqiri retrouve le Standard de Liège

Bonne nouvelle pour Andi Zeqiri! L'attaquant de 27 ans a été prêté une saison au Standard de Liège, un club où il s'est déjà montré très performant. Une belle occasion de rebondir après la déception du Widzew Lodz.

Blick Sport

Dix buts et quatre passes décisives en 26 matches: voilà le très appréciable bilan comptable d'Andi Zeqiri au Standard de Liège lors de la saison 2024/25. L'attaquant vaudois, désormais âgé de 27 ans, s'apprête cet été à retrouver un environnement où il se sent bien, puisque son employeur actuel, le Widzew Lodz, a accepté de le prêter pour une année au club wallon. L'opération est assortie d'une option d'achat.

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Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour l'avant-centre aux 18 sélections avec l'équipe de Suisse, dont le passage en Pologne s'est révélé compliqué avec trois buts et une passe décisive en 28 rencontres.

A lui de jouer désormais sur les pelouses de la Jupiler League!