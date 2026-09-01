Andi Zeqiri retrouve le Standard de Liège

Blick Sport
Dix buts et quatre passes décisives en 26 matches: voilà le très appréciable bilan comptable d'Andi Zeqiri au Standard de Liège lors de la saison 2024/25. L'attaquant vaudois, désormais âgé de 27 ans, s'apprête cet été à retrouver un environnement où il se sent bien, puisque son employeur actuel, le Widzew Lodz, a accepté de le prêter pour une année au club wallon. L'opération est assortie d'une option d'achat.
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Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour l'avant-centre aux 18 sélections avec l'équipe de Suisse, dont le passage en Pologne s'est révélé compliqué avec trois buts et une passe décisive en 28 rencontres.
A lui de jouer désormais sur les pelouses de la Jupiler League!