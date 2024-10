Des fans de Vinicius s'en prennent à… Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo ne s'attendait sans doute pas à recevoir des messages à propos du Ballon d'Or. Photo: IMAGO/imageSPACE

Blick Sport

Cela paraît tellement gros qu'on se dit forcément que ça ne peut être que des trolls (selon Wikipédia, des individus cherchant l'attention par la création de ressentis négatifs). Et pourtant, le doute est permis.

La victoire du joueur de Manchester City Rodri lors de la cérémonie du Ballon d'Or a eu un impact au-delà du monde du football, apparemment. Des supporters de Vinicius Jr se sont rendus dans l'espace commentaires de… la chanteuse Olivia Rodrigo. «Tu ne mérites pas le Ballon d'Or», «Justice pour Vini» ou «Tu as volé Vinicius». Même le compte officiel de Transfermarkt, le site référence en matière d'effectifs ou de transferts, y est allé de son commentaire: «Félicitations pour ta victoire au Ballon d'Or.» Pour ce dernier, on est sûr qu'il s'agit de second degré.

Finalement, pour les autres, on l'espère aussi. La chanteuse au 38 millions d'abonnés n'a jamais joué sous les ordres de Pep Guardiola et n'a pas soulevé l'Euro cette année. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, Olivia Rodrigo a remporté autant de Ballon d'Or que Vinicius Jr. Et elle a décroché trois Grammy Awards de plus que le Brésilien.