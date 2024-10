Aitana Bonmati et Rodri: l'Espagne en force sur la scène du Théâtre du Châtelet lundi soir. Photo: AFP

Blick Sport

Vincent Garcia a passé un week-end compliqué et un lundi vraiment difficile. Le rédacteur en chef de France Football a été assailli de téléphones ces derniers jours, surtout de la part des clubs ayant des prétendants au Ballon d'Or. La raison: ils voulaient tous savoir si leur joueur avait gagné.

Jusqu'à l'année dernière, les clubs étaient avertis bien à l'avance de l'identité du vainqueur. Les séances photos étaient faites, les interviews enregistrées et il leur était simplement demandé de garder le silence. Mais bien souvent l'information fuitait. Cette année, les organisateurs ont tenu à ce que règne le plus grand secret jusqu'au dernier moment. Vincent Garcia l'assure: seul le chef de la production de la soirée et lui-même étaient au courant de l'identité du vainqueur. Les enveloppes contenant les votes des 100 membres du jury avaient été placées sous scellé et personne ne pouvait connaître le total des votes.

Des grosses pressions des clubs

Invoquant des «raisons logistiques», les clubs voulaient cependant savoir si leur joueur avait gagné. Mais Vincent Garcia n'a «rien lâché», comme il l'a expliqué à la chaîne L'Equipe, qui l'interviewait lundi après la cérémonie.

«Nous avons été très clairs avec tous les clubs. Cette année, le vainqueur et la lauréate ne seraient pas prévenus. Personne n'était au courant, ni au Real, ni à City. L'émotion qu'avait Rodri sur scène, c'est la meilleure réponse. Il n'était pas au courant de quoi que ce soit. Son émotion coupe court à toutes les supputations selon lesquelles on aurait pu avertir l'un ou l'autre. Mais tous les clubs des favoris ont insisté pour avoir l'information», a assuré Vincent Garcia, qui ne comprend pas comment le Real Madrid a fait pour savoir que Vinicius n'avait pas gagné.

Le Real Madrid a-t-il bluffé?

Et surtout, la décision du Real Madrid de boycotter la cérémonie en réaction à la deuxième place de Vinicius l'a chagriné. «Je croyais que tout le monde avait accepté la règle du jeu de cette année mais au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, ils ont voulu changer la règle. Au moment où le Real a pris sa décision, je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas une part de bluff. J'ai eu une grosse pression du Real Madrid mais, comme avec d'autres clubs, j'ai toujours été clair, réglo et peut-être que mon silence les a fait basculer. Mais c'était la même chose qu'avec les autres », a encore dit Vincent Garcia.

Rodri, le grand vainqueur, a confirmé les propos du rédacteur en chef de France Football: «On ne m'avait rien communiqué.» Alors se pose une question légitime, comment a fait le Real Madrid pour savoir?