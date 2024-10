Deuxième du Ballon d'Or, l'attaquant brésilien Vinicius Jr n'a pas effectué le déplacement à Paris. Mais il a publié un message très clair sur X: il reviendra plus fort. «Vous n'êtes pas prêts», a-t-il menacé tout le monde.

Comment Vinicius Junior gérera-t-il la frustration née en ce lundi 28 octobre? Photo: AFP

Blick Sport

La chaise de Vinicius Junior est restée vide ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris. Celles de tous les membres de la délégation aussi, d'ailleurs, vu que le président Florentino Perez leur a donné l'ordre de ne pas monter dans l'avion pour Paris. La raison: le club madrilène est vexé que son attaquant brésilien n'ait pas reçu le Ballon d'Or. La façon dont les représentants de la Maison Blanche ont appris que Vinicius n'avait pas été élu reste un mystère, mais les faits sont là: ils n'ont pas décollé.

Il avait invité vingt copains en avion

Plusieurs journalistes bien informés sont même allés plus loin: sûr de gagner, Vinicius avait invité vingt amis proches et avait déjà prévu l'après-soirée. La fête promettait d'être belle pour son premier Ballon d'Or, et la frustration a été à la hauteur pour celui qui pensait que ses performances avec le Real Madrid en Champions League suffiraient pour remporter le trophée.

Cela n'a pas été le cas et il a réagi avec un message sur X en fin de soirée. La teneur de son envoi est claire: «J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Vous n'êtes pas prêts.»

Une menace tant pour les prochains défenseurs qui croiseront sa route que pour les organisateurs et les votants au Ballon d'Or, sans doute. Les 100 journalistes amenés à voter ont, dans leur majorité, préféré sacrer l'Espagnol Rodri.

Photo: DR

Le journal Marca, pourtant réputé très proche du Real Madrid, l'a jouée patriote mardi matin en consacrant sa Une à Rodri plutôt qu'à la frustration du Real. Le quotidien espagnol rappelle que le dernier joueur de la Roja à avoir été sacré Ballon d'Or était Luis Suarez en... 1960. Depuis, Iker Casillas, Xavi, Raul et Iniesta, entre autres, n'y ont pas eu droit.

Rodri, premier Ballon d'Or espagnol depuis... 1960!

Une sacrée anomalie au vu de la place de l'Espagne dans le football mondial, mais qui s'explique: le jeu collectif étant au dessus de tout dans ce pays, les prétendants sont nombreux et les voix se sont souvent diluées entre eux dans le passé. Un peu comme pour Vinicius Jr cette année avec Jude Bellingham, Dani Carvajal et Toni Kroos, les trois autres joueurs du Real Madrid dans le top 10.