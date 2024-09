Drame dans le football vaudois, la solidarité s'organise

Le FC Vallon du Nozon pleure la disparition de Cédric Carrard, 33 ans, joueur apprécié et ami fidèle. En hommage, le club et la communauté se mobilisent pour soutenir sa compagne Flora, enceinte, avec une cagnotte solidaire.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Cédric Carrard était quelqu'un de formidable», confie Simon Suter, président du FC Vallon du Nozon, club dans lequel le Vaudois évoluait depuis «plus de dix ans». «C'était vraiment le roi des bons types, comme j'aime bien dire. Sur le terrain par contre, c'était une teigne, un gratteur. Il jouait milieu défensif et avait le caractère du poste. Il jouait avec le cœur.»

La disparation de cet ami, parti beaucoup trop tôt, à l'âge de 33 ans, laisse donc un grand vide au sein du club. «Le Vallon du Nozon est un petit regroupement de huit villages, juste avant la Vallée de Joux. Tout le monde se connait bien depuis toujours. Nous faisions tous partie des jeunesses campagnardes, il était comme un membre de la famille. C'est un cauchemar et nous n'en sortons pas. Sur le plan du foot, nous avons de la peine encore à nous remettre dedans.»

Yverdon Sport participe à la cagnotte

Sur le plan familial, Cédric et sa compagne Flora attendait un enfant, dont la naissance est prévue pour le mois de novembre. Face à cette situation, le club s'est décidé à venir en aide à la future maman. «Avec le comité, nous cherchions ce que nous pouvions faire pour Flora. Nous avons eu l'idée de lancer une cagnotte, mais on nous a informés qu'il en existait déjà une. Nous l'avons donc relayée pour tenter de la faire grandir grâce au réseau du foot. En 48 heures, 5000 francs étaient récoltés, puis rapidement plus de 17'000.»

Yverdon Sport a également participé. «Au culot, j'ai sollicité des joueurs d'YS pour leur demander de bien vouloir partager la cagnotte. Ce qu'ils ont fait. Le club a même mis 50 francs par joueur.»

Si vous souhaitez, vous aussi, participer, voici le lien vers la cagnotte.