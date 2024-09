Les joueurs de l'Athletic Bilbao s'en prennent à leurs supporters

Blick Sport

La tension était à son comble après la rencontre opposant l'AS Roma et l'Athletic Bilbao jeudi soir (1-1). La raison est un jet de projectile du camp espagnol, rempli d'environ 3000 personnes, vers celui des Italiens, après le but égalisateur d'Aitor Paredes (85e). Un comportement qui n'a pas plus aux joueurs basques. Inaki Williams et Oscar de Marcos sont ainsi allés s'expliquer vigoureusement avec leurs supporters durant l'interruption momentanée de la rencontre.

«Nous avons vu que plusieurs fusées éclairantes ont été lancées sur les supporters de la Roma et nous pensons que ce comportement ne représente pas les supporters de l’Athletic, réagissait le capitaine espagnol au micro de Movistar après la partie. Il est vrai que c'était une petite partie, nous sommes très fiers de ceux qui sont venus nous voir pour nous supporter et de la manière dont ils se sont comportés. Nous voulions le leur faire savoir, car c’est inacceptable.»

«Tolérance zéro»

Le club basque s'est, lui, exprimé au travers d’un communiqué. «L'Athletic Club souhaite exprimer sa plus ferme condamnation des actes inacceptables commis par une minorité de personnes ayant assisté au match de Ligue Europa contre l'AS Roma et qui se trouvaient dans les tribunes réservées aux visiteurs. (...) Ces comportements ne représentent pas les valeurs historiques de l'Athletic Club, telles que le respect, l'esprit sportif et la coexistence. (...) L'Athletic Club, en collaboration avec les autorités compétentes, prend déjà les mesures nécessaires pour identifier les responsables et veiller à ce que les sanctions correspondantes soient appliquées. Le Club œuvrera à éradiquer ces comportements, tolérance zéro. Cette minorité ne représente pas nos fans.»