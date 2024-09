Neymar a couté à son club 32 millions de francs par match

Blick Sport

Neymar coute très cher à Al Hilal. Photo: keystone-sda.ch

La fin de carrière de Neymar semble toujours plus s'apparenter à une tragédie. Blessé en octobre 2023 lors d'un match opposant le Brésil à l'Uruguay, la star d'Al Hilal a été contrainte de prendre plusieurs mois de pause en raison d'une déchirure du ligament croisé.

Pratiquement un an plus tard, l'attaquant n'est toujours pas de retour au jeu et a même été rayé de la liste par son club, contraint de s'adapter aux règles concernant le nombre de joueurs étrangers. Son entraîneur, Jorge Jesus, a donné des nouvelles du Brésilien ce mercredi. Et elles ne sont pas bonnes puisqu'il ne fera pas son retour avant le début d'année 2025. «Neymar est un joueur important pour Al-Hilal et pour la ligue saoudienne en général. Je ne peux cependant pas préciser sa date de retour, nous analyserons la situation en janvier.»

Neymar a déjà couté 32 matches par match à son club

Situation qui a de quoi irriter les dirigeants d'Al Hilal, eux qui ont misé un pactole sur l'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. «The Sun» rapporte en effet que le contrat liant toutes les parties seraient de l'ordre d'un peu moins de trois millions de francs. Le club saoudien a ainsi déboursé plus de 164 millions depuis l'arrivée du numéro 10 Brésilien.

Aligné seulement à cinq reprises par son nouveau club en raison de sa blessure au genou, Neymar a ainsi couté à Al Hilal la coquette somme de 32,8 millions par match. Ce transfert peut ainsi être aisément considéré comme un flop. Même si le club a remporté haut la main le championnat la saison dernière, 14 points devant le Al Nassr de Cristiano Ronaldo.