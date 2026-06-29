Disparue lors du double séisme au Venezuela, la famille de Lucas Trejo a été retrouvée, sans vie, dans les décombres de leur immeuble. Le footballeur évolue dans le club de deuxième division de Maritimo.

Un footballeur argentin a perdu toute sa famille au Venezuela

Un footballeur argentin a perdu toute sa famille au Venezuela

Blick Sport

De jour en jour, le bilan du terrible double séisme au Venezuela s'aggrave. Lundi matin, il faisait état de 1450 morts, a annoncé le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez.

Parmi toutes les victimes, la famille de Lucas Trejo. Ce footballeur argentin de deuxième division avait lancé un appel à l'aide, voici quelques jours. Sur son compte Instagram, on pouvait lire: «Notre immeuble s’est effondré et je suis sans nouvelles de ma famille. Je vous en prie, priez pour eux et diffusez ce message à toute personne susceptible de les avoir vus. Je veux croire qu’ils n’étaient pas là. Priez pour ma famille, je vous en supplie.»

Sauf que dimanche, la nouvelle est tombée: la femme et les deux enfants de Lucas Trejo ont été retrouvés, sans vie, dans les décombres de leur immeuble de Playa Grande, qui fait partie des 774 édifices touchés durant la catastrophe.

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«Dans ce moment de douleur immense, nous nous associons au deuil qui accable notre joueur Lucas Trejo, à la suite du décès de son épouse, Yanina Maranella, et de ses enfants, Aaron et Ainhoa», a écrit le club de Maritimo sur X.

Durement touchée, la formation de deuxième division a également annoncé avoir perdu deux juniors dans le séisme, qui a également fait 50'000 disparus.