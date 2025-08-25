YF Juventus, club zurichois de 1ère ligue, a fait parler de lui en raison d'un choix de maillot inhabituel. L'entraîneur assistant Sebastian Bauert explique pourquoi son équipe a porté des maillots du Barça lors d'un match à Baden.

Ce club zurichois joue son match avec le maillot du Barça

1/6 Des joueurs de YF-Juventus en maillot du Barça. C'était le clou du spectacle en 1ère ligue ce week-end.

Gian Andrea Achermann

YF Juventus s’est rendu à Baden (AG) pour la troisième journée de la 1ère Ligue Classic. Plus que le match lui-même, c’est le jeu de maillots des Zurichois qui a fait sensation. Les footballeurs amateurs portaient des maillots du FC Barcelone de la saison 2022-2023. Seul le logo des Catalans a été recouvert par les armoiries du club.

Cela a suscité beaucoup de questions et d’étonnamment sur les réseaux sociaux, dont des rumeurs de difficultés financières.

«Il est fan du Barça»

Sebastian Bauert – coach assistant d’YF Juventus et fils du directeur sportif Piero Bauert – apporte des éclaircissements à Blick. A la question de savoir si le maillot a été remplacé pour des raisons financières, il répond, amusé: «Non, mon père trouve juste les maillots très beaux.» En 2020, la famille Bauert avait déjà révélé son amour pour le FC Barcelone dans Blick, en se présentant à la séance photo en survêtement des Catalans.

Pour l’instant, il n’est pas prévu que le club propose son propre design pour les maillots extérieurs. Les maillots du Barça feront bien l’affaire. Quant au maillot domicile, qui est orange pour la saison en cours, il présente également un lien de couleur avec le logo du Barça. Sebastian Bauert explique que son club dispose aussi de survêtements de Barcelone.

Les supporters de YF Juventus connaissent déjà bien ce maillot. Pour eux, il n’y a «rien de révolutionnaire», poursuit Sebastian Bauert. En effet, les Zurichois avaient déjà porté ce maillot par le passé. Reste que les supporters de Baden ont trouvé ça très amusant.