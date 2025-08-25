Le Bayer Leverkusen va-t-il encore perdre un joueur clé?

Le défenseur équatorien Piero Hincapié souhaite quitter le Bayer Leverkusen pour Arsenal, selon Fabrizio Romano. Ce serait un nouveau coup dur pour le club allemand après de nombreux départs.

L'Equatorien Piero Hincapié pourrait rejoindre Londres. Photo: IMAGO/Maximilian Koch

Blick Sport

Le massacre va-t-il se poursuivre au Bayer Leverkusen? Selon Fabrizio Romano, Piero Hincapié souhaite quitter le club allemand pour prendre la direction de Londres.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En effet, Arsenal serait prêt à faire une offre pour l'Équatorien. Cependant, les Gunners souhaitent patienter en faisant de la place en défense. Jakub Kiwior, qui serait en négociations avec le FC Porto, pourrait bientôt quitter la capitale britannique.

Pour Leverkusen, cela s'annonce comme un nouveau coup dur. Après Granit Xhaka (Sunderland), Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (tous deux à Liverpool), Jonathan Tah (Bayern Munich) et Lukas Hradecky (Monaco), le champion d'Allemagne 2024 pourrait voir un nouveau leader s'en aller.