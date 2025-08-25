Le Bayer Leverkusen va-t-il encore perdre un joueur clé?

L'Equatorien Piero Hincapié pourrait rejoindre Londres.
Photo: IMAGO/Maximilian Koch
Blick Sport
Le massacre va-t-il se poursuivre au Bayer Leverkusen? Selon Fabrizio Romano, Piero Hincapié souhaite quitter le club allemand pour prendre la direction de Londres.
En effet, Arsenal serait prêt à faire une offre pour l'Équatorien. Cependant, les Gunners souhaitent patienter en faisant de la place en défense. Jakub Kiwior, qui serait en négociations avec le FC Porto, pourrait bientôt quitter la capitale britannique.
Plus sur le football
Pour Leverkusen, cela s'annonce comme un nouveau coup dur. Après Granit Xhaka (Sunderland), Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (tous deux à Liverpool), Jonathan Tah (Bayern Munich) et Lukas Hradecky (Monaco), le champion d'Allemagne 2024 pourrait voir un nouveau leader s'en aller.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
1
6
3
2
Eintracht Francfort
1
3
3
3
FC Augsbourg
1
2
3
3
VfL Wolfsbourg
1
2
3
5
TSG Hoffenheim
1
1
3
5
Union Berlin
1
1
3
7
FC Cologne
1
1
3
8
Borussia Dortmund
1
0
1
8
FC St. Pauli
1
0
1
10
Borussia Mönchengladbach
1
0
1
10
Hambourg SV
1
0
1
12
Bayer Leverkusen
1
-1
0
12
Vfb Stuttgart
1
-1
0
14
FSV Mayence
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim
1
-2
0
15
SC Fribourg
1
-2
0
17
Werder Brême
1
-3
0
18
RB Leipzig
1
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation