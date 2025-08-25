DE
Vers un club de Premier League
Le Bayer Leverkusen va-t-il encore perdre un joueur clé?

Le défenseur équatorien Piero Hincapié souhaite quitter le Bayer Leverkusen pour Arsenal, selon Fabrizio Romano. Ce serait un nouveau coup dur pour le club allemand après de nombreux départs.
Publié: 13:31 heures
L'Equatorien Piero Hincapié pourrait rejoindre Londres.
Photo: IMAGO/Maximilian Koch
Blick Sport

Le massacre va-t-il se poursuivre au Bayer Leverkusen? Selon Fabrizio Romano, Piero Hincapié souhaite quitter le club allemand pour prendre la direction de Londres. 

En effet, Arsenal serait prêt à faire une offre pour l'Équatorien. Cependant, les Gunners souhaitent patienter en faisant de la place en défense. Jakub Kiwior, qui serait en négociations avec le FC Porto, pourrait bientôt quitter la capitale britannique.

Pour Leverkusen, cela s'annonce comme un nouveau coup dur. Après Granit Xhaka (Sunderland), Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (tous deux à Liverpool), Jonathan Tah (Bayern Munich) et Lukas Hradecky (Monaco), le champion d'Allemagne 2024 pourrait voir un nouveau leader s'en aller. 

