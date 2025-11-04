Capitaine de la Suisse M17, Gil Zufferey a lancé la Coupe du monde de son équipe d’une frappe somptueuse face à la Côte d'Ivoire (4-1). Avant de remercier son père, dans les tribunes, pour ce conseil qu’il n’oubliera pas: «Tire!».

1/4 Gil Zufferey n'a pas trop su comment célébrer son but face à la Côte d'Ivoire. «D'habitude je fête les cleen sheets», rigole le défenseur central. Photo: FIFA via Getty Images

C'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Face à la Côte d'Ivoire, l'équipe de Suisse n'a pas fait dans la demi-mesure, s'imposant facilement 4-1 pour parfaitement lancer sa Coupe du monde M17. «On avait à cœur de bien commencer, c'est fait», sourit Luigi Pisino après la rencontre, très heureux du visage montré par son équipe.

Face à une équipe ivoirienne dont il se méfiait pour sa capacité à imposer un défi physique à ses adversaires, Luigi Pisino a vu son équipe répondre par le jeu, donnant rapidement le tournis à la formation ivoirienne. «On a montré beaucoup de détermination sur le début de match. On s'est montrés vraiment réalistes et structurés, je dirais. Et ensuite, on a fait preuve d'esprit d'équipe pour tenir face à un excellent adversaire, dont il ne faut pas sous-estimer la valeur. Ils possèdent de très bonnes individualités», appuie le Genevois.

«Merci papa»

Forte de son début de match marqué par de très bonnes intentions, la Suisse a pu compter sur un coup de canon des 25 mètres de son capitaine, Gil Zufferey, pour ouvrir la marque. Le défenseur central, qui évolue dans les équipes de jeunes de Young Boys, ne prend toutefois pas tout le mérite de ce joli but pour lui. «Mon père me dit souvent que je dois tenter de tirer», explique le numéro cinq, qui n'a donc pas manqué de remercier son paternel, qui était qui plus est présent dans les tribunes pour vivre ce moment avec lui. «Merci papa», rigole-t-il.

Cette frappe a aussi et surtout été rendue possible par l'écrasante domination helvétique du début de match. Les Ivoiriens, recroquevillés devant leur surface de réparation, laissaient en effet la possibilité qu'un tel geste ait lieu. «Deux minutes plus tôt, je disais à Erblin (ndlr: Sadikaj) qu'on a de la place, qu'on peut tirer. Je n'avais jamais marqué pour la Suisse et c'est un grand honneur. Comme le fait d'être capitaine», confie-t-il, ajoutant toutefois que dans cette équipe, «tout le monde porte un peu le brassard».

Retour de suspension d'Ethan Bruchez vendredi

Adrien Llukkes est lui l'un des leaders offensifs de cette sélection. Et comme ce printemps lors des qualifications, le Valaisan a apporté sa pierre à l'édifice en doublant la mise quelques minutes avant la pause. Non sans se faire peur, son penalty étant dans un premier temps repoussé par le gardien ivoirien. «J'ai eu un peu de chance, mais je savais que j'allais marquer donc aucun souci pour ça», sourit le joueur du FC Sion, lequel a dû quitter ses coéquipiers, au terme d'un bon match, en raison d'une légère gêne au mollet.

Le numéro 18 suisse devrait néanmoins bien être disponible vendredi pour affronter la Corée du Sud. Un match qui pourrait déjà permettre à la sélection de Luigi Pisino de valider son ticket pour les 16es de finale. D'ailleurs, le coach genevois pourra compter sur le retour de suspension d'Ethan Bruchez, le créatif milieu du Lausanne-Sport. De quoi ajouter un élément très intéressant à un collectif déjà bien huilé.