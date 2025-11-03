À 17 ans, Adrien Llukes s’apprête à disputer la Coupe du monde M17 avec la Suisse. Le jeune Valaisan du FC Sion, déjà buteur décisif lors des qualifications, rêve d’imiter la génération dorée de 2009.

1/4 Ethan Bruchez et Adrien Llukes (droite) tenteront de percer les défenses adverses lors du Mondial M17. Photo: Adrien Llukes

Bastien Feller Journaliste Blick

«Je ne me rends même pas compte que je vais jouer une Coupe du monde», confie Adrien Llukes, à quelques jours de disputer au Qatar le Mondial M17 avec l'équipe de Suisse. «Je réaliserai cela quand j'y serai, lorsque le premier match débutera. Je suis tranquille pour le moment.»

Fidèle à lui-même, le jeune Valaisan ne se laisse pas déstabiliser. «Je prends toujours match après match et cela ne changera pas. Qu'importe la compétition à jouer. D'abord la rencontre face au Maroc en amical (ndlr: perdue 0-2 mercredi), puis le premier match de groupe, lors duquel il faudra répondre présent.» Comme ce printemps, lors des qualifications pour l'Euro, qui permettaient également aux équipes de valider leur ticket pour le Mondial.

«C'est toute l'équipe qui a fait son travail»

Face à la Turquie, lors du premier match de groupes, Adrien Llukes s'était tout de suite illustré en signant un doublé qui permettait à la Nati de l'emporter 2-3. Son but face à la Suède, lors de la deuxième journée trois jours plus tard (1-0), permettait à l'équipe de Luigi Pisino de s'envoler pour le Qatar.

«Ce n'est pas que grâce à moi, c'est toute l'équipe qui a fait son travail», commente le Valaisan, qui garde toutefois un petit goût amer de ces qualifications. «Nous avons perdu le match face à la République tchèque qui nous a empêchés de jouer l'Euro. On était un peu stressés avant le match. Je le garde là (ndlr: il montre sa gorge). J'espère qu'on les affrontera à nouveau à la Coupe du monde.»

Adrien Llukes sera le seul Valaisan au Qatar

Ce qui est déjà certain, c'est que cela ne sera pas possible lors du premier tour, puisque la Suisse affrontera la Côte d'Ivoire, le Mexique et la République de Corée. Adrien Llukes espère de toute façon aller bien plus loin que la phase de groupes. «Pourquoi pas la gagner?», se demande-t-il, confiant quant aux forces de l'équipe. Mais aussi inspiré par une vidéo montrée par le staff lors d'un camp de préparation en Espagne début octobre.

«On a vu un film sur le tournoi de 2009, remporté par l'équipe de Suisse. Quand on l'a terminé, on a tous eu envie de faire pareil», sourit le Valaisan, qui espère ainsi couronner une année pas comme les autres avec un titre mondial. «C'est vrai que tout est allé très vite. J'avais commencé la saison dernière en M19. Et après six bons mois, je vais avec les M21. Je ne me rends même pas compte de la chance que j'ai. Puis, il y a eu les qualifications pour l'Euro et la Coupe du monde. Ça m'a vraiment boosté, au niveau des performances et sur le plan mental. Après, il y a eu ces premières minutes en Super League et la signature de mon premier contrat professionnel», lance-t-il, fier de lui.

Seul regret pour le Sédunois: il sera seul à représenter le FC Sion au Qatar puisque Nelson Savonnier a dû renoncer en raison d'une blessure. «C'est une déception de ne pas le voir avec nous parce qu'il est important pour nous. C'est le capitaine. On avait besoin de lui, mais maintenant, il faut passer à autre chose et dans un certain sens s'en servir. Lui et Gabriel Morisoli sont blessés, un des physios a eu une petite fille, cela doit nous booster pour réussir quelque chose de grand.» C'est tout le mal que l'on peut souhaiter à la pépite valaisanne.