Paolo Tramezzani: «Il nous faut recréer une unité»

Paolo Tramezzani a été présenté ce mercredi à la presse par Yverdon Sport. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

A quelques heures de prendre l'avion pour se rendre en camp d'entraînement au Portugal, Yverdon Sport présentait mercredi son nouvel entraîneur: Paolo Tramezzani. Un visage bien connu en Suisse qui a pu expliquer ses motivations à rejoindre le 9e de Super League, mais aussi à afficher tout de suite ses ambitions. À savoir - surtout - faire retrouver au club nord-vaudois l'esprit si spécial qui le caractérisait, encore la saison dernière, lors de ses matches à domicile notamment.

Nous sommes dans la période des vœux, quels sont vos souhaits pour la nouvelle année?

Je souhaite réussir pleinement dans mes fonctions ici. Je veux atteindre les objectifs fixés avec l’équipe et de tout donner pour cela. Je veux également terminer cette saison avec le sentiment d’avoir accompli un bon travail et d’avoir contribué positivement au club.

Après cette dernière expérience malheureuse à Sion marquée par une relégation, ressentez-vous un esprit de revanche en revenant en Super League?

Non, je ne ressens aucun esprit de revanche. J’ai passé de très bons moments à Lugano et à Sion. À plusieurs reprises, Sion a fait appel à moi dans des périodes difficiles, et j’ai toujours répondu présent. Ce club reste une partie importante et positive de ma vie. Je ne suis pas revenu en Suisse pour prouver quelque chose à Sion, mais pour me consacrer entièrement à Yverdon. Mon objectif est de montrer que je suis le bon choix pour ce poste et pour accompagner l’équipe dans cette situation.

Vos dix mois en Croatie n'ont également pas été des plus faciles. Qu’avez-vous appris lors de votre deuxième passage là-bas?

La ligue croate regorge de jeunes joueurs talentueux, et cela a été une grande satisfaction pour moi de travailler avec de jeunes générations, notamment à Istra, où j’entraînais des joueurs nés en 2004, 2005 et 2006. J’ai beaucoup appris sur leur progression et sur des styles de jeu différents. En Croatie, le football est tactiquement très varié, et cela m’a permis d’enrichir mes compétences. Je vais évaluer, durant notre camp d’entraînement au Portugal, si certains éléments tactiques peuvent être adaptés à notre équipe actuelle.

Vous revenez en Suisse avec plus de compétences?

Effectivement, chaque expérience m’a permis de grandir. J’essaie toujours de tirer des enseignements de chaque situation pour m’améliorer en tant qu’entraîneur.

Qu’est-ce qui vous a motivé à quitter Istra pour rejoindre Yverdon?

J’aime relever des défis. Dans ma carrière, j’ai souvent pris en charge des équipes en difficulté, que ce soit en Albanie, à Lugano, à Sion ou à Istra. Ce sont des situations complexes, mais elles me motivent. Je ne recherche pas la facilité, je préfère trouver des solutions dans des moments compliqués.

Vous aimez les défis, mais aussi la Suisse.

Oui (rires). J’apprécie beaucoup la Super League. C’est un championnat compétitif, avec de très bons joueurs, entraîneurs et équipes. Cela me motive d’évoluer dans une telle compétition.

Que pensez-vous du nouveau format du championnat avec 12 équipes?

C’est un format que je connais déjà, car j’ai vécu une expérience similaire à Chypre avec l'Apoel Nicosie, où les six meilleures équipes jouaient pour le titre et les six autres pour éviter la relégation. C’est une structure intéressante, car elle rend la compétition plus ouverte et excitante jusqu’à la fin. J’ai aimé l’ancien format à quatre tours, mais ce changement peut offrir davantage d’opportunités pour chaque équipe.

Yverdon a deux objectifs: rester en Super League et développer des joueurs. Comment combiner ces deux missions?

Ces deux objectifs sont étroitement liés. En développant les joueurs, on améliore aussi la qualité de l’équipe, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats et de se maintenir en ligue. J’ai toujours apprécié travailler avec de jeunes joueurs, car ils apportent de l’énergie et une capacité d’apprentissage rapide. J’ai observé plusieurs matchs d’Yverdon et je pense que l’équipe a du potentiel. Alessandro (ndlr: Mangiarratti) se plaignait du grand nombre de joueurs blessés cette saison. Mon premier souhait est donc que tous les joueurs puissent revenir à leur meilleur niveau. Avec un effectif complet, nous pourrons travailler ensemble pour relever les défis des cinq prochains mois.

Quelle est votre priorité concernant votre équipe?

Ma priorité est de créer une bonne dynamique au sein du groupe. Il est essentiel que les joueurs et moi apprenions rapidement à nous connaître pour instaurer une relation de confiance. Je veux que les joueurs se sentent bien dans l’équipe, qu’ils jouent avec harmonie et qu’ils soient unis. Cela passe aussi par un lien fort avec les supporters. J’ai vu, il y a deux ans en venant plusieurs fois au stade, l’alchimie exceptionnelle entre les joueurs, le stade et la ville avec Marco (ndlr: Schällibaum). Tout le monde était soudé: les joueurs, les supporters, le club et même la ville. Cet esprit collectif est pour moi la clé de la réussite. Nous devons recréer cette unité, car c’est ensemble que nous pourrons avancer.

C'est donc un avantage de commencer par un camp d’entraînement.

Oui, absolument. Passer neuf jours ensemble est idéal, non seulement pour les entraînements, mais aussi pour renforcer les liens entre les joueurs et avec moi. Cela nous permet de mieux nous connaître, ce qui est crucial au début d’une collaboration.

Les supporters ont critiqué le manque d'allant offensif de l’équipe ces derniers mois. Quel style de jeu souhaitez-vous instaurer?

J’ai une idée générale basée sur ce que j'ai vu à la télévision, mais pour l’instant, je préfère attendre le camp au Portugal pour mieux connaître les joueurs et leurs capacités. Mon objectif est de bâtir une équipe reconnaissable par son esprit, son engagement et sa solidarité. Ce n’est pas qu’une question de tactique ou de système de jeu. Je veux que mon groupe se batte pour chaque point et que nos supporters soient fiers de leur club. La motivation et l’esprit collectif seront les bases de notre réussite