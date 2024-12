1/6 Une première en tenue d'entraînement d'YB: Giorgio Contini a dirigé samedi sa première séance au Wankdorf. Photo: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann

Des températures négatives et un épais brouillard règnent lorsqu'YB entame sa préparation pour le deuxième tour ce 28 décembre, plus tôt que jamais dans l'histoire du club. A 11h08, un nouveau visage se montre pour la première fois au Wankdorf. Le nouvel entraîneur Giorgio Contini prépare le premier entraînement et pose pour les photographes. Peu de temps après, les joueurs, bien emmitouflés, suivent sur la pelouse artificielle. Après quelques mots du nouvel entraîneur en chef, c'est parti. Le quinquagénaire assiste tranquillement à la séance, mais au bout d'une heure, l'ancien assistant de la Nati se fait entendre pour la première fois. En français et en allemand, il donne des instructions tactiques claires. Quelques minutes plus tard, le premier entraînement est déjà terminé.

«L'objectif à court terme est de revenir dans le top 6, ensuite nous verrons», déclare le Winterthourois après l'entraînement. Outre son ancien employeur Lausanne, Giorgio Contini affrontera deux fois la lanterne rouge Winterthour, GC, Yverdon et Sion lors de son premier mois en tant qu'entraîneur d'YB. Des conditions idéales pour une course de rattrapage. «Si tu veux parler d'ambition, tu dois gagner ces matches», déclare Giorgio Contini, qui a signé un contrat jusqu'à l'été 2026.

«Une situation comparable à celle de Manchester City»

En regardant le classement, 9e avec huit points de retard sur le leader Lugano, il ne serait pas correct de parler actuellement de titre de champion. Mais tout de même. «Je voulais aller dans un club avec lequel on peut fêter des succès. Je veux gagner des titres». Son style de management, un mélange de plaisir et d'autorité, devrait également l'y aider. «Je veux transmettre du plaisir, que tous viennent au travail avec joie, je suis proche des joueurs, proche de ce qu'ils pensent - mais ils savent aussi exactement où sont les limites et les barrières». La discipline, le respect et la confiance sont au-dessus de tout.

Mais il faut d'abord stabiliser l'équipe après une première partie de saison en demi-teinte et une mauvaise campagne en Ligue des champions, et il est exactement l'homme qu'il faut pour y parvenir. Il s'agit en particulier de libérer l'esprit des joueurs. Après toutes ces années de victoires, YB se trouve dans une situation inhabituelle où ses joueurs perdent des matches et commettent des erreurs qu'ils ne peuvent pas expliquer. «La confiance en soi a disparu - c'est comparable à la situation actuelle de Manchester City», explique Giorgio Contini. Il s'agit maintenant d'augmenter rapidement l'estime de soi, notamment à l'entraînement.

Des renforts au sein de l'effectif doivent également contribuer à ces expériences positives. Mais Giorgio Contini ne veut pas s'avancer sur ce qui se passera exactement. «Le club est venu vers moi, je n'ai pas eu à exprimer de souhaits - nous sommes en train d'échanger et de voir ce qui est possible».

Sa fête d'anniversaire au camp d'entraînement'

Le quinquagénaire loue l'échange avec ses nouveaux patrons Christoph Spycher et Steve von Bergen. «Cela peut déjà être un avantage d'avoir des compétences au sein du directoire, qu'on ne te dise pas quoi faire en tant qu'entraîneur, mais qu'on te soutienne», dit Giorgio Contini. Une des nombreuses petites piques lancées ce samedi en direction de son ancien employeur Grasshopper et de la direction chinoise de l'époque. Et pourtant, GC continue d'être omniprésent à YB. Sur les vêtements d'entraînement de Giorgio Contini, on voit toujours le logo du club bernois et ses initiales... GC.

Avant que l'adversaire ne s'appelle GC en championnat, Giorgio Contini et son équipe se rendront le 2 janvier à Belek, où le champion de Suisse s'envolera pour son camp d'entraînement. Et dès le début de son séjour sur la côte méditerranéenne turque, le nouvel entraîneur aura une raison de faire la fête: Le 4 janvier, Giorgio Contini fêtera ses 51 ans et se demandera s'il profitera de son anniversaire pour mieux connaître sa nouvelle équipe. «Peut-être que je ferai une danse du ventre».