Il y a 30 ans, Uli Forte réussissait déjà un examen important à Winterthour

1/10 Uli Forte a travaillé près de deux ans à Xamax et a stabilisé le club en Challenge League. Photo: Pius Koller

Christian Finkbeiner

Pendant les fêtes, le Zurichois s’est retiré à la montagne pour se ressourcer entre neige et soleil. Mais dès le 2 janvier, les choses sérieuses commenceront. Sa mission, en tant que nouvel entraîneur du FC Winterthour et successeur d’Ognjen Zaric, est claire: éviter la relégation de l’actuel dernier de Super League.

L’ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax n’en est pas à sa première expérience de ce type. Sa carrière l’a déjà confronté à des situations similaires. Considéré comme un globe-trotteur parmi les entraîneurs de Super League, Forte a dirigé plusieurs clubs helvétiques: Wil, Saint-Gall, Grasshopper, Young Boys, FC Zurich, Yverdon, et Xamax. Désormais, il ajoute le FC Winterthour à son historique, devenant ainsi le premier coach à avoir entraîné les trois grands clubs de Zurich.

Au fil de ses expériences, Uli Forte a tout vécu: maintien, relégation, promotion, qualification pour les tours qualificatifs de la Ligue des champions. Avec Grasshopper (2013) et le FC Zurich (2016), il a remporté à deux reprises la Coupe de Suisse, le plus grand succès de sa carrière. En revanche, son aventure en Allemagne, à Bielefeld, durant l’été 2022, a été un échec retentissant, se terminant après seulement quelques semaines. Aujourd’hui, l’offre de Winterthour tombe à point nommé, alors que son projet à Neuchâtel s’essoufflait: une seule victoire sur les six derniers matchs.

Retour aux sources à Winterthour

L’expérience et les qualités de communiquant de Forte figurent parmi les principales raisons qui ont motivé les dirigeants du FCW à le recruter. Avec plus de 450 matchs dirigés dans les ligues professionnelles suisses, le Zurichois se distingue nettement de son prédécesseur. Pour Zaric, le poste à Winterthour représentait en effet sa première expérience en tant qu’entraîneur principal et celle-ci n’a duré que 18 matches.

Pour Forte, ce retour à Winterthour a une saveur particulière. Fils d’immigrés italiens, il a grandi dans la région de l’Unterland zurichois et a passé ses années de gymnase à Winterthour dans les années 1990, conclues par l’obtention de sa maturité. Trente ans plus tard, c’est une autre forme d’examen qui l’attend dans la ville de l’Eulach. Avec le FCW, il devra lutter pour le maintien face à deux de ses anciens clubs, Grasshopper et Yverdon. Lanterne rouge, le pensionnaire de la Schützenwiese serait relégué directement en cas de dernière place au soir de la 38e journée, tandis que l’avant-dernier, Grasshopper, devrait passer par les barrages.