Le long calvaire du Lausanne-Sport au Liechtenstein

Défait 3-1, le LS a sombré individuellement et collectivement à Vaduz ce samedi. Plombé en défense par des erreurs de Melvin Mastil et de Karim Sow, le LS n'a pas pu répondre de l'autre côté du terrain. Omar Janneh est une fois de plus passé à côté de son match.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Oui, c'est inquiétant.» Il faut reconnaître à Luka Elsner un grand sens de l'honnêteté. Après chaque contre-performance de son Lausanne-Sport cette saison, l'entraîneur du LS a eu suffisamment de lucidité et d'autocritique pour se montrer juste par rapport à ce qui venait de se passer sur le terrain. Et ce que ses joueurs ont montré ce samedi à Vaduz avait effectivement de quoi susciter quelques réactions étonnées de la part des 200 supporters partis le matin de Lausanne et qui rentreront après minuit chez eux.

En fait, les fans du LS n'ont eu droit qu'à deux moments de bonheur ce samedi. Le premier lorsque la nouvelle recrue Levy Nene a marqué un fort joli but pour égaliser à 1-1 à la 23e. Et le deuxième, doublement illégal (ne faites pas ça chez vous!), quand quatre d'entre eux sont montés sur le toit du Rheinpark pour allumer des fumigènes. Il n'y a sinon pas eu, malheureusement pour eux, d'autres actions à applaudir.

Une différence flagrante de cohésion

Les sympathisants du FC Vaduz ont eux apprécié le spectacle, tant leur équipe a proposé du bon football par moments. Le premier but, à la 19e, a ainsi été inscrit après une très jolie série de onze passes, celle décisive de Julian Stark pour le buteur fribourgeois Lutfi Dalipi étant la plus belle de toutes. «Vaduz est un adversaire qui se connaît bien et a des automatismes, contrairement à nous», a fait remarquer Luka Elsner. C'est vrai, les Liechtensteinois n'ont pas tout changé cet été dans la foulée de leur montée en Super League et le contraste entre ce Lausanne-Sport insuffisant collectivement et ce FC Vaduz cohérent et soudé a été saisissant tout au long des 90 minutes ce samedi.

Des erreurs individuelles incroyables

Mais ce manque de vécu commun ne peut pas excuser les défaillances incroyables des joueurs de ce très insuffisant Lausanne-Sport. Alors que les Vaudois étaient revenus à 1-1 grâce à leur nouvel attaquant, on l'a dit, ils ont été plombés par un contrôle trop long de Karim Sow, dont a profité Milos Cocic pour inscrire le 2-1. Et que dire de la boulette invraisemblable de Melvin Mastil sur le 3-1? Le gardien du LS aurait déjà pu faire mieux sur le premier but liechtensteinois, sans qu'il en soit pleinement responsable, mais sa faute de main sur ce troisième but n'appartient qu'à lui et fera malheureusement le bonheur des ricaneurs des réseaux sociaux.

Lausanne a sombré ce samedi et n'a en tout cas pas été sauvé par son côté droit, où Theo Bergvall, en position de latéral, et Brandon Soppy, juste devant lui, ont rivalisé de faiblesse pour savoir qui ferait le plus mauvais match. Et comme devant, Omar Janneh traîne sa peine depuis le début de la saison, Luka Elsner en a eu marre: dehors à la pause! Tout comme Souleymane N'Diaye, lequel n'était pourtant pas le plus mauvais sur le terrain, mais a payé pour la porosité de l'entre-jeu lausannois.

«On la joue trop facile»

interrogé sur ces défaillances individuelles, Luka Elsner n'a là non plus pas fui ses responsabilités. «Je suis passé à côté des choix importants de joueurs. Voilà. Eux aussi auraient préféré ne pas passer à côté de leur match, mais la vérité est qu'on est fragiles au niveau mental. Sur des actions défensives, on la joue trop facile. On doit être beaucoup plus directs, jouer la sécurité. On a beaucoup de travail devant nous», a reconnu le Slovène. La sortie surprenante de Souleymane N'Diaye qui, au moins, amenait de l'impact? «On était submergés au milieu. On avait du mal à taper juste défensivement. J'ai fait entrer Sekou Koné, plus vif. Et n'oubliez pas que Souleymane N'Diaye n'a pas 90 minutes dans les jambes.» Soit.

Reste que, comme l'a reconnu Luka Elsner lui-même, le LS a au moins fait «un peu illusion en première mi-temps», ce qui n'a plus été le cas après la pause. «L’adversaire en voulait un petit peu plus que nous», a-t-il ironisé, en minimisant volontairement le fait que Vaduz en voulait, dans les faits, beaucoup plus. «Les duels, la pression sur le ballon... Ils nous ont été supérieurs. Et comme notre niveau technique ne nous a permis de faire la différence, la victoire de Vaduz ne souffre d'aucune contestation.»

«A moi de trouver des solutions»

Alors oui, Lausanne a eu un mercato tardif et a des joueurs à intégrer. Cela ne se fera pas en deux semaines, mais, au moins mercredi dernier à Thoune, les joueurs ont été concentrés et déterminés, ce qui a suffi pour ramener un point. Le staff du LS a maintenant une semaine pour préparer la réception de Servette. «A moi de trouver des solutions», conclut Luka Elsner, qui aura tout le trajet retour jusqu'à Lausanne pour ruminer cette défaite. Et il ne risque pas d'être dérangé par ses joueurs, lesquels ont intérêt à faire profil bas et à réfléchir à leur performance durant les cinq heures de trajet. Parce qu'ils ne sont pas nombreux à pouvoir échapper à la critique individuelle. Et aucun à une remise en question collective.

Deux rencontres à domicile avant la longue trêve

Prochaines étapes pour ce souffreteux Lausanne-Sport, les réceptions de Servette et de Lugano, à chaque fois à 16h30, les dimanches 13 et 20. Ensuite, il sera temps de souffler un peu avec la longue trêve internationale.