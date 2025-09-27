Le Servette FC a véritablement lancé sa saison ce samedi en battant largement Winterthour (4-0) grâce notamment à un doublé de Florian Ayé. Deuxième victoire consécutive en Super League pour les Genevois.

Florian Ayé et le Servette FC ont largement dominé de bien faibles joueurs du FC Winterthour ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ce maillot mérite sang et honneur, réveillez-vous». Le message des ultras du Servette FC était clair au coup d'envoi de ce match face à Winterthour et les joueurs l'ont entendu, en tout cas pour ce qui est de l'honneur. Secoués après l'élimination en Coupe à Yverdon au terme d'une piteuse prestation, les Genevois ont engrangé une deuxième victoire consécutive en Super League, ce qui commence à ressembler au début d'une série. Victorieux 2-0 à Tourbillon, le capitaine Timothé Cognat et ses coéquipiers ont atomisé Winterthour (4-0) ce samedi à la Praille.

Bradley Mazikou, un gaucher latéral droit

A noter que Jocelyn Gourvennec a préféré titulariser un gaucher, Bradley Mazikou, au poste de latéral droit plutôt que de retenter l'expérience Steve Rouiller, une option jugée peu concluante samedi dernier en Coupe sur le terrain d'Yverdon Sport. Le Valaisan aux 250 matches avec le SFC a en effet été prié de s'asseoir sur le banc, le coach grenat lui préférant Dylan Bronn et Yoan Severin dans l'axe. Autre changement, Alexis Antunes prenait place derrière un attaquant unique, en l'occurrence Florian Ayé. Pas de Samuel Mraz au coup d'envoi, donc.

Florian Ayé ouvre la marque d'entrée

C'est d'ailleurs lui, l'attaquant français, qui a ouvert le score d'entrée, en coupant parfaitement au premier poteau un corner de Lilian Njoh (8e, 1-0). Fait intéressant: les coups de pied arrêtés ont visiblement été travaillés ces derniers jours au SFC, et pas de manière superficielle. Chacun d'eux a fait l'objet d'une combinaison différente, pas toujours réussie et parfaitement exécutée, mais toujours pensée.

Et goal! Photo: keystone-sda.ch

La première mi-temps a cependant été d'un ennui abyssal, mis à part ce but et une occasion de chaque côté (Joël Mall a bien lu une tentative de Roman Buess). Servette n'était pas souverain, mais très sérieux, et Winterthour proposait une opposition très relative, pour rester poli.

Servette, auteur d'un début de deuxième période de haut niveau, n'a pas tardé à se mettre à l'abri, doublant la mise à la 49e grâce au génie bosnien Miroslav Stevanovic, lequel a pu placer son coup de tête au bon endroit après une première tête de Lamine Fomba consécutive à un centre de Lilian Njoh.

Le superbe but du jeune talent Keyan Varela

L'affaire a été définitivement pliée à la 58e par l'intermédiaire d'un superbe but de Keyan Varela. Le jeune ailier de 19 ans, très discret et pas vraiment en réussite jusque-là, a slalomé dans la défense des Lions et inscrit le 3-0 d'une frappe à ras de terre bien maîtrisée. Son tout premier but de la saison méritait bien cette attente, tant il a été bien exécuté.

Alexis Antunes chute, mais c'est bien le FC Winterthour de Randy Schneider qui n'a pas été à la hauteur de l'affiche ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Le SFC s'offrait même un quatrième but dans la foulée, signé Florian Ayé lequel sortait vainqueur d'un joli face à face (4-0, 61e). La déception née de son penalty raté lors de son tout premier match face à GC, alors qu'il venait d'arriver, est bien derrière. Lui aussi a lancé sa saison ce samedi.

Les premières minutes en Super League de Vincent Alonzo, 16 ans

Heureux, les fans du SFC ont pu entonner leur fameux «Servette FC, c'est magique» et Jocelyn Gourvennec a même pu faire entrer Steve Rouiller, mais aussi le tout jeune Vincent Alonzo (né en 2008!), lequel a eu droit à ses premières minutes en Super League, lui qui était entré (et avait marqué) face à Dardania Lausanne en Coupe de Suisse.

Prochain rendez-vous pour les Grenat, dimanche prochain à la Praille face au FC Bâle. Coup d'envoi à 16h30 et l'occasion d'aller chercher une troisième victoire consécutive en Super League. L'affiche sera belle et il est à espérer qu'il y aura un peu plus de 6511 spectateurs, l'affluence très décevante de ce samedi soir à la Praille.