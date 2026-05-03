Thomas Lopes a encore marqué (trois buts en trois matches pour l'ailier de 19 ans) et le Servette FC est allé s'imposer tranquillement 2-0 dans le triste décor du Letzigrund face à GC. La fin de saison grenat est très réjouissante.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Letzigrund (quasiment) vide est moins lugubre lors d'un après-midi de printemps qu'au terme d'une longue soirée d'hiver, mais tout de même, ce triste décor n'a pas de quoi faire vibrer les amateurs de football. Les supporters de GC sont fâchés contre les propriétaires américains du club, accusés de dénaturer ce «Traditionsverein» et d'enlever toute forme d'identification.

Les résultats n'aidant -vraiment- pas, l'affluence était misérable ce dimanche pour la réception du Servette FC. Mais si l'environnement n'avait rien d'enthousiasmant, ce n'est pas le cas de ce SFC, décidément très attractif en cette fin de championnat. Les Grenat ont désormais remporté quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches, marquant seize buts au passage. Seul «accroc», très relatif, un nul au Wankdorf face à YB.

Servette à onze contre dix

Jocelyn Gourvennec a trouvé la bonne formule avec ce 4-2-3-1 désormais figé, mais de loin pas prévisible pour les défenseurs adverses, et les Grenat ont facilement dominé GC (2-0), un succès acquis à onze contre dix depuis la demi-heure. Allan Arigoni a en effet écrasé le haut de la cheville de Bradley Mazikou et a récolté dans un premier temps un carton jaune, avant que l'arbitre Sven Wolfensberger, appelé par la VAR, ne revienne vers lui pour lui montrer le rouge. Dans la foulée, ou presque, Miroslav Stevanovic débordait côté droit et centrait fort devant le but. Maximilian Ulmann, à peine entré en jeu, déviait dans son propre but... (33e, 0-1).

Trois buts en trois matches pour Thomas Lopes

Le deuxième but a été inscrit par l'ailier Thomas Lopes (51e, 0-2) d'un très joli tir enroulé, preuve que ce jeune homme de 19 ans a du talent, lui qui a inscrit à cette occasion son troisième but en trois rencontres consécutives. Et qui, suprême honneur, avait son nom sur le maillot! A noter que le phénomène Junior Kadile est lui resté plutôt discret, pour une fois. Sa belle série de buts et d'assists s'interrompt donc ici, après sept rencontres avec à chaque fois au moins une unité au compteur.

Servette a donc remporté sa deuxième victoire consécutive dans ce tour de relégation, qui le verra encore aller à Lucerne (avec la première place en jeu), recevoir Lausanne et revenir finalement au Letzigrund pour y défier le FC Zurich cette fois.