Voici les notes du Servette FC face au Lausanne-Sport

Dernière mise à jour: 29.10.2025 à il y a 29 minutes

Publié: 29.10.2025 à il y a 53 minutes

Servette s'est imposé 1-3 à Lausanne dans le premier derby lémanique de la saison. Voici les notes des Genevois, selon nos envoyés spéciaux.

Les Servettiens se sont imposés à Lausanne mercredi soir. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Servette s'est imposé mercredi à la Tuilière face au Lausanne-Sport (1-3). Qui a brillé et qui a déçu, découvrez les notes, de 1 à 6, de nos envoyés spéciaux.

Servette FC

Joël Mall 5

Le gardien du SFC s’est bien racheté après une série de prestations inquiétantes. Il a contribué au succès genevois, sans faire d’arrêts exceptionnels, mais en étant solide et fiable, tout simplement.

Loun Srdanovic 4

Première titularisation depuis le 10 août pour l'international suisse M21 qui a connu une longue absence pour cause de blessure. Il se met en évidence avec un très bon centre pour Miroslav Stevanovic (23e). Bien dans son match, le Genevois, légèrement touché, sort juste avant la pause à titre préventif.

Steve Rouiller 4

Après un début de match compliqué balle au pied, le capitaine valaisan du Servette FC monte en puissance et se montre impérial en deuxième période.

Dylan Bronn 5

L'international tunisien a réalisé un match de patron dans la défense centrale grenat. Il sauve notamment sur un bon centre de Morgan Poaty qui prenait la direction des pieds de Theo Bair. Très costaud dans les duels.

Bradley Mazikou 4

Quelques pertes de balle dans l'axe en première période, puis un bon match de la part du latéral, qui s'est contenté d'être solide défensivement. Il est passé de la gauche à la droite et a bien géré Gaoussou Diakité.

Miroslav Stevanovic 5

Meilleur joueur offensif du Servette FC, il crée la première étincelle d'un lob bien senti mais détourné. Il sert Samuel Mraz sur le but du 3-1.

David Douline 5

Première titularisation de la saison pour le milieu français. Solide, il se montre précieux avec plusieurs récupérations. Son retour va faire du bien au SFC ces prochaines semaines.

Lilian Njoh 4

Solide derrière, il réalise deux bons débordements dont un qui pousse Morgan Poaty à dévier son centre dans son propre but, après un coup-franc joué à deux avec Giotto Morandi.

Timothé Cognat 4

Grosse activité du numéro 8 grenat, qui monte en puissance au fil de la rencontre. Sa frappe pousse Kévin Mouanga et Karlo Letica à l'erreur sur l'ouverture du score.

Lamine Fomba 4

Match assez neutre du milieu servettien, qui se met toutefois en évidence sur une belle ouverture pour Miroslav Stevanovic en première mi-temps. Il reçoi un carton jaune qui le suspend pour le déplacement à Winterthour samedi.

Florian Ayé 4

Match compliqué pour la pointe du Servette FC. Peu de ballons touchés, mais tout de même un but. Pas le plus compliqué de sa carrière d'ailleurs.

Giotto Morandi 3

Entré juste avant la mi-temps à la place de Loun Srdanovic, il prend place sur le côté gauche de l'attaque servettienne. Il donne le ballon à Lilian Njoh qui force ensuite l'autogoal. Invisible sinon.