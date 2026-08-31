L'attaquant valaisan Joël Monteiro quitte YB pour Lecce

L'attaquant valaisan Joël Monteiro, 27 ans, rejoint Lecce en Serie A après un début de saison prometteur avec Young Boys. Il y a marqué 35 buts en 176 matchs depuis 2021.

ATS Agence télégraphique suisse

Joël Monteiro n'est plus un joueur des Young Boys, mais de Lecce. L'attaquant international suisse a été transféré lundi au club de Serie A italienne, ont annoncé les deux clubs.

Âgé de 27 ans, Joël Monteiro évoluait à YB depuis 2021. Le Valaisan a notamment remporté deux titres de champion de Suisse en 2023 et 2024, disputant 176 matches au total sous le maillot jaune et noir. Au total, il a marqué 35 buts et délivré 24 passes décisives durant son passage dans la capitale.

Ce transfert vient saluer un excellent début de saison, lors duquel le joueur formé à Sion a frappé trois fois en cinq matches de Super League. International suisse (7 sélections, 2 buts), Joël Monteiro espère sans doute passer un cap dans sa carrière en rejoignant une équipe qui a terminé 17e du championnat italien la saison dernière.

Un remplaçant français

Pour le remplacer, Young Boys a enregistré l'arrivée d'Herba Guirassy. L'international espoir français a signé un contrat portant jusqu'en 2030, a annoncé le club bernois.

Guirassy, qui a fêté samedi son vingtième anniversaire, débarque en provenance du FC Nantes, relégué en Ligue 2 la saison dernière. Il a disputé 46 matches avec son club formateur, dont 39 en Ligue 1 lors des deux dernières saisons (4 buts, 1 passe décisive). Selon L'Equipe, Young Boys aurait déboursé 4,7 millions de francs pour s'attacher ses services.