Christian Fassnacht a inscrit un triplé et YB a pris la tête de la Super League en s'imposant à Zurich (4-2) mardi soir.

ATS Agence télégraphique suisse

YB n'a pas manqué son déplacement à Zurich lors de la 6e journée de Super League mardi. Les Bernois l'ont emporté 4-2 grâce notamment à un triplé de Christian Fassnacht.

Quatre descentes, quatre goals. Ou presque. Toujours est-il qu'YB a fait preuve d'une efficacité rare au Letzigrund. Menés 1-0 sur une réussite de Miguel Reichmuth, les joueurs de Gerardo Seoane ont su inverser la tendance.

Et un homme s'est à chaque fois trouvé au bon endroit: Christian Fassnacht. Le Zurichois de 32 ans a donné l'impression d'avoir un aimant pour attirer le ballon à lui. Aux 23e, 32e et 55e, Fassnacht a frappé et YB a pu gérer. A la 73e, c'est Alan Virginius qui a enfoncé le clou d'un très joli but avec une frappe enroulée du droit en repiquant au centre depuis le côté gauche.

Edin Etoski pensait inscrire son premier but en Super League, mais la VAR est venue refuser le 5-1 pour une position de hors-jeu. Et quelques minutes plus tard, c'est Lindrit Kamberi sur coup franc qui a pu réduire le score. Trop tard toutefois pour ennuyer les joueurs de la capitale qui prennent provisoirement la tête du championnat avec 14 points, soit deux longueurs d'avance sur Lugano qui n'a joué que quatre matches.