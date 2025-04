Près de la moitié de la flop team composée de Romands

1/7 L'expulsion stupide de Benjamin Kololli a sans doute couté le match à Sion. Photo: keystone-sda.ch

Rédaction football

Equipe top du 30e tour

Justin Hammel (GC): Ce n’est que grâce à leur gardien que les Hoppers évitent la correction à Bâle. Auteur de deux parades décisives face à Ajeti, il pousse l’attaquant du FCB à ruminer sa frustration… sur le banc, après avoir été remplacé.

Lindrit Kamberi (FCZ): Un défenseur du FCZ qui n’offre pas de but à Lausanne? Il mérite les projecteurs. En plus, Lindrit Kamberi égalise comme un vrai avant-centre à la 95e minute, inscrivant un 2-2 crucial qui permet aux Zurichois de rester dans la course au podium. Son apparition dans la surface adverse n’a rien d’un hasard ni d’un coup de dés: c’est un choix tactique. Depuis quelques matches, Kamberi multiplie les montées offensives.

Mohamed Ali Camara (YB): Grand retour dans le onze de départ pour le Guinéen! L'entraîneur Giorgio Contini repositionne Sandro Lauper, titulaire en défense centrale lors des trois derniers matches, un cran plus haut pour laisser place à Camara en défense. Même avec ce réajustement, YB reste solide et impeccable.

Loïc Lüthi (Winterthour): L'un des espoirs personnifiés de Winterthour. Le joueur de 21 ans a convaincu contre Sion par sa force dans les duels, mais aussi avec le plus grand nombre de passes réussies de tout le match et avec une action dangereuse de la tête en phase offensive.

Dominik Schmid (Bâle): Le latéral gauche marque son quatrième but de la saison de la tête. En plus, il compte déjà cinq passes décisives à son actif. Aucun défenseur du championnat ne peut en dire autant.

Miroslav Stevanovic (Servette): Miroslav Stevanovic, la star du Servette FC, réalise un match brillant. Son but est refusé pour un hors-jeu d'un millimètre. Il touche ensuite la barre transversale de la tête et l'intérieur du poteau sur un coup franc génial. Malgré la défaite, nous récompensons sa malchance.

Xherdan Shaqiri (Bâle): Contre GC, l'ex-international suisse est impliqué sur les deux buts bâlois avec ses coups francs incendiaires.

Anto Grgic (Lugano): Chef du milieu de terrain, Anto Grgic a été un facteur décisif pour la victoire des Tessinois. Il a transformé le penalty qui a mis son équipe sur la voie de la victoire et a remporté de nombreux duels au milieu du terrain.

Christian Fassnacht (YB): The Winner takes it all. Comme contre Saint-Gall, un but de Fassnacht suffit pour obtenir trois points. L'efficacité d'YB est actuellement incroyable. Leur maître d'œuvre est le revenant zurichois, auteur de son sixième but depuis janvier.

Lars Villiger (Lucerne): L'attaquant lucernois marque son septième but de la saison dès les premières minutes du match. Un record pour l'attaquant formé au FCL.

Philip Otele (Bâle): L'attaquant nigérian a sans doute inscrit le but du mois.

Equipe flop du 30e tour

Karlo Letica (Lausanne-Sport): Jusqu'à la 89e minute, le portier du LS réalise un match solide, voire bon. Puis, il sort de sa surface de réparation sans réfléchir. Il passe devant ses défenseurs stupéfaits et devant Steven Zuber, qui le remercie en marquant le but de l'espoir. C'est le début de la fin pour Lausanne, pour qui un 2-2 après avoir mené 2-0 dans la lutte pour le top six n'est rien d'autre qu'une lourde défaite.

Federico Barba (Sion): Défaite 1-2 contre la lanterne rouge malgré un début de match dominant. Sion fait partie des plus grands perdants de cette journée et le défenseur central Federico Barba est à blâmer. Seule la moitié de ses passes sont parvenues à un coéquipier. Le joueur de 31 ans a également été l'un des points faibles de la défense valaisanne, notamment sur l'égalisation zurichoise.

Mariano Gomez (FCZ): L'Argentin offre le deuxième but lausannois en perdant la balle face à Aliou Baldé. Il peut remercier Steven Zuber, Lindrit Kamberi et une défense lausannoise inexistante à partir de la 88e minute de ne pas avoir scellé la défaite.

Maksim Paskotsi (GC): Le défenseur central ne gagne pas un seul duel du match. En revanche, il prend un jaune pour une bousculade inutile sur Otele et sera suspendu dimanche contre Lucerne. Il a commis cinq fautes en 90 minutes.

Benjamin Mendy (FCZ): Après cinq minutes, le champion du monde 2018 s'est déjà assuré sa place dans l'équipe flop du tour. C'est ce qu'on appelle l'efficacité. Ricardo Moniz, l'entraîneur du FCZ, jure que le Français est un atout pour son équipe. Face à Lausanne, le latéral réalise des centres comme seul Xherdan Shaqiri peut en faire dans cette ligue. Mais ses absences défensives sont épouvantables.

Benjamin Kololli (Sion): Le Chablaisien s'est fait remarquer négativement. Il a été expulsé de manière stupide alors que le FC Sion dominait clairement les Winterthourois. Une action qui a sans doute coûté le match aux Valaisans.

Sonny Kittel (GC): Un tir depuis la ligne médiane est de loin la meilleure action de l'ailier de GC. Cela veut tout dire.

Anthony Baron (Servette): Le milieu de terrain perd un instant Fassnacht de vue sur son but - et se retrouve en retard dans le duel. Cette petite erreur d'inattention pourrait avoir des conséquences énormes pour les Genevois.

Rodrigo Conceiçao (FCZ): Cette fois, le Portugais ne joue pas latéral, mais milieu de terrain droit dans un 4-3-3. Comme l'ensemble de l'attaque du FCZ, il ne parvient pas à se mettre en évidence. Conceiçao manque même une occasion toute faite à quelques mètres du gardien adverse. Après moins d'une heure, il est sorti par son coach.

Young-Jun Lee (GC): Après trois mois d'absence, le Coréen a fait son retour à Bâle où il a disputé 45 minutes. Il risque toutefois de connaître une nouvelle longue pause.

Willem Geubbels (Saint-Gall): Le Français n'est jamais vraiment entré dans son match contre Lucerne. Aucun tir n'est crédité à l'attaquant, qui finit également la rencontre avec un mauvais taux de passes réussies (42%).