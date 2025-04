Vincent Steinmann: «La saison n'est pas encore réussie»

Le LS de Vincent Steinmann a terminé dans le top 6. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Vincent Steinmann, le Lausanne-Sport avait annoncé en début de saison le top 6 comme objectif. Il est atteint. Qu'est-ce que cela signifie pour toi?

C'est un grand pas pour le club. On gagne et on perd en équipe mais j'ai envie de rajouter: on gagne et on perd en club. Aujourd’hui, on est tous gagnants avec cette qualification pour le top 6. C'est un moment clé dans notre évolution. On a toujours dit qu’on voulait instaurer une culture de la gagne — mais encore faut-il la démontrer sur le terrain. Ce lundi soir, on l’a fait et c’est important.

Et vous allez jouer dans le tour pour le titre.

Oui, maintenant, place à cinq matches incroyables à vivre. Mais avant ça, on a une demi-finale de Coupe. La fin de saison peut être exaltante, alors allons-y à fond, et on fera les comptes à la fin. Mais là, on savoure ce qu’on a accompli. Et surtout, on se réjouit de la suite.

Certes, il reste encore des matches mais la saison du LS est-elle déjà réussie?

Non non, la saison n'est de loin pas finie. On a six matches et on a prouvé face à Lugano qu'on avait encore des ressources et qu'on peut aller loin. Ne nous refusons rien. Il y a une grosse rencontre ce dimanche, avec cinq autres derrière. Au LS, on n'arrête pas de parler de finale depuis un moment et on en aura vécu beaucoup en deux mois. Profitons, regardons devant et ne lâchons rien.

Comment as-tu vécu la fin de match de Young Boys?

Au coup de sifflet final, ça a été un immense soulagement et une grande fierté. Après la demi-finale de Coupe, on aura cinq gros matches à jouer dont trois à la Tuilière. Laissons le Lausanne HC devenir champion de Suisse, allons chercher notre finale de Coupe de Suisse et la vie sera belle.

Tu parles plus tôt de moment clé dans votre évolution. Concrètement, qu'est-ce que cela change?

Sachant que trois équipes en demi-finales de Coupe jouent le haut du tableau, ça veut dire que la cinquième place au championnat est peut-être européenne. Et si on est capable de l'approcher, ça signifie l'Europe l'année prochaine. Aussi, on envoie un message pour dire qu'on est de retour et qu'on est capables.