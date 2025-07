Le FC Sion a encore plusieurs dossiers mercato à gérer

Plusieurs joueurs du FC Sion se trouvent sur le départ. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce vendredi, sur la pelouse du Letzigrund de Zurich, débutera la saison 2025-2026 du FC Sion. Les supporters valaisans auront ainsi l'occasion d'y découvrir plusieurs nouvelles têtes, comme de celle d'Anthony Racioppi dans les buts, ou de Rilind Nivokazi, à la pointe de l'attaque.

Le mercato du club sédunois est toutefois encore loin d'être terminé. En effet, la direction sportive a encore plusieurs cas à gérer. Notamment celui du milieu de terrain brésilien Baltazar, sous contrat jusqu'en juin 2028, qui a fait état de sa volonté de partir et qui s'entraîne désormais en marge du groupe en attendant de trouver une solution. Le FC Sion est donc à la recherche d'un nouveau numéro six, travailleur et costaud. Et celui-ci devrait être Lamine Diack, 24 ans, actuellement sous contrat avec le FC Nantes en Ligue 1.

Lamine Diack devrait arriver à Tourbillon

«Il reste quelques détails à régler, mais c'est sur la bonne voie», indique ce jeudi Didier Tholot, qui se montre charmé par le profil du Sénégalais, lequel était prêté la saison dernière du côté de Hatayspor, en première division turque (23 apparitions). «Il conviendrait parfaitement. Il a un grand gabarit et il est capable de répéter les efforts assez vite. Cela reste un jeune joueur, mais qui a un potentiel important.»

En attaque, cela devrait également encore bouger. Pas forcément dans le sens des arrivées, puisque le secteur a passablement été renforcé ces dernières semaines (Rilind Nivokazi, Dinis Rodrigues, Josias Lukembila et Winsley Boteli), mais dans celui des départs.

Anton Miranchuk restera-t-il au FC Sion?

Mohcine Bouriga, dont le passage en Valais ne peut pas être considéré comme une réussite (23 apparitions, 1 but), a par exemple déjà quitté le club et la nouvelle devrait être officialisée par le FC Sion dans les prochaines heures. L'attaquant marocain va s'engager à l'AS FAR Rabat. Dejan Djokic, pas convoqué lors du dernier match amical face à Annecy (victoire 3-0 des Valaisans), pourrait lui aussi partir après une saison seulement à Tourbillon (24 apparitions, 3 buts et 1 passe décisive).

Autre dossier en suspens: celui du Russe Anton Miranchuk. «Il a fait une bonne préparation, il est généreux. Oui, il y a des discussions pour qu’il aille ailleurs. Mais aujourd’hui, on est armés même s’il y a ce départ», estime le technicien français, qui s'apprête également à perdre Timothy Fayulu. Reste encore à savoir où atterrira le portier congolais. «Nous disposons de propositions pour Timothy Fayulu, mais elles ne proviennent ni du Portugal, ni du FC Bâle», expliquait Barthélémy Constantin au «Nouvelliste». Affaire à suivre.