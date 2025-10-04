DE
FR

Un joker hors mercato
Le Lausanne-Sport annonce l’arrivée d'un cador des coups de pied arrêtés

Le Lausanne-Sport a recruté Florent Mollet, milieu offensif français de 33 ans, libre depuis cet été. Très expérimenté, ce gaucher très fort sur coup de pied arrêté ne sera pas dans le groupe dimanche pour la réception d'YB.
Publié: il y a 12 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Florent Mollet, milieu offensif français de 33 ans, est sans club depuis cet été.
Photo: AFP
Blick Sport

Au lendemain de sa belle victoire face à Breidablik (3-0) et hors de la période de transferts, le Lausanne-Sport a annoncé l’arrivée d’un nouveau joueur ce vendredi. Et pas des moindres!

Florent Mollet, milieu offensif français de 33 ans, était sans club depuis cet été. Dans ce type de situation exceptionnelle, la commission des transferts peut autoriser un recrutement et une qualification en dehors des périodes habituelles: c’est ce qu’on appelle un cas de rigueur. Il s'est engagé pour une saison, avec option pour une année supplémentaire.

Montpellier, Nantes et Schalke

Milieu offensif technique et précis, le Français se distingue par la qualité de ses passes et se montre particulièrement redoutable sur coup-franc. Les joueurs du LS étant particulièrement jeunes dans le secteur offensif, son expérience fera du bien.

Passé notamment par Montpellier (où il avait brillé derrière le duo d'attaquants Gaëtan Laborde-Andy Delort), Schalke et Nantes (son dernier club), Florent Mollet se trouve depuis deux semaines à Lausanne et un accord a pu être trouvé pour sa signature au sein de l'effectif de Peter Zeidler. Il ne sera pas dans le groupe ce dimanche face à YB et aura donc toute la trêve internationale pour monter en puissance et rendre de précieux services dès la mi-octobre à son nouveau club. 

Le Français aux 230 matches de Ligue 1 ne pourra cependant pas participer aux compétitions européennes avec le Lausanne-Sport avant la fin de l'année civile, n'ayant pas été qualifié avant la date limite.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
FC St-Gall
7
8
15
2
Young Boys
Young Boys
7
4
14
3
FC Thoune
FC Thoune
7
3
13
4
FC Zurich
FC Zurich
7
1
13
5
FC Bâle
FC Bâle
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Lucerne
FC Lucerne
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthour
FC Winterthour
7
-13
2
Tour final
Tour de relégation
