Le Lausanne-Sport a recruté Florent Mollet, milieu offensif français de 33 ans, libre depuis cet été. Très expérimenté, ce gaucher très fort sur coup de pied arrêté ne sera pas dans le groupe dimanche pour la réception d'YB.

Florent Mollet, milieu offensif français de 33 ans, est sans club depuis cet été. Photo: AFP

Blick Sport

Au lendemain de sa belle victoire face à Breidablik (3-0) et hors de la période de transferts, le Lausanne-Sport a annoncé l’arrivée d’un nouveau joueur ce vendredi. Et pas des moindres!

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Florent Mollet, milieu offensif français de 33 ans, était sans club depuis cet été. Dans ce type de situation exceptionnelle, la commission des transferts peut autoriser un recrutement et une qualification en dehors des périodes habituelles: c’est ce qu’on appelle un cas de rigueur. Il s'est engagé pour une saison, avec option pour une année supplémentaire.

Montpellier, Nantes et Schalke

Milieu offensif technique et précis, le Français se distingue par la qualité de ses passes et se montre particulièrement redoutable sur coup-franc. Les joueurs du LS étant particulièrement jeunes dans le secteur offensif, son expérience fera du bien.

Passé notamment par Montpellier (où il avait brillé derrière le duo d'attaquants Gaëtan Laborde-Andy Delort), Schalke et Nantes (son dernier club), Florent Mollet se trouve depuis deux semaines à Lausanne et un accord a pu être trouvé pour sa signature au sein de l'effectif de Peter Zeidler. Il ne sera pas dans le groupe ce dimanche face à YB et aura donc toute la trêve internationale pour monter en puissance et rendre de précieux services dès la mi-octobre à son nouveau club.

Le Français aux 230 matches de Ligue 1 ne pourra cependant pas participer aux compétitions européennes avec le Lausanne-Sport avant la fin de l'année civile, n'ayant pas été qualifié avant la date limite.