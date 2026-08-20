Encore un blessé au Lausanne-Sport

Dure semaine pour le Lausanne-Sport! Quelques jours après l'annonce de la fin de saison de Beyatt Lekoueiry, le club vaudois déplore la blessure d'Ibrahim Bah Mendes, révélation du début de saison. Le jeune ailier sera absent trois ou quatre semaines.

Blick Sport

Le FC Lausanne‑Sport informe que son ailier Ibrahim Bah Mendes sera indisponible pour une durée estimée entre trois et quatre semaines. Cette annonce survient deux jours après celle révélant la fin de saison de Beyatt Lekoueiry.

Le joueur de 20 ans s’est blessé pendant la rencontre de Coupe Suisse face au FC Kosova Neuchâtel. Les examens médicaux ont mis en évidence un traumatisme de la cheville avec atteinte de la syndesmose, nécessitant une période de repos et de soins adaptée avant une reprise progressive des entraînements.

Révélation de ce début de saison sous les couleurs lausannoises, Ibrahim Bah Mendes a su saisir sa chance lorsque le staff technique lui a accordé sa confiance. De retour de son prêt au Stade Nyonnais, il s’est rapidement intégré au sein de l’équipe première et a inscrit son premier but en Super League lors de sa première titularisation face à Grasshopper.



