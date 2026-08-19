Le Lausanne-Sport devra composer sans Beyatt Lekoueiry jusqu’à la fin de la saison. Victime d’une rupture des ligaments croisés à l’entraînement, le milieu offensif va être opéré.

Blick Sport

Coup dur pour le Lausanne-Sport. Beyatt Lekoueiry ne rejouera plus cette saison. Le joueur a été victime d’une rupture des ligaments croisés lors d’un changement de direction à l’entraînement, la veille de la rencontre face à YB, vendredi 7 août, indique le club vaudois.

Après discussion entre le joueur, le staff médical et le club, il a été décidé d’opter pour une intervention chirurgicale plutôt que pour un traitement conservateur. Avec cette opération, le milieu offensif du LS devrait être éloigné des terrains pour une durée estimée à neuf mois. Luka Elsner se retrouve ainsi privé d’un élément important pour le reste de l’exercice.

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En parallèle, le LS a annoncé la prolongation de contrat d’Evan Franchi jusqu’au 30 juin 2029. Originaire de la Côte vaudoise et formé au club, l’ailier de 18 ans s’est illustré la saison dernière avec les M21. En onze matches de Promotion League, il a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. Lors de la préparation estivale avec la première équipe, Evan Franchi a également trouvé le chemin des filets contre Renens.