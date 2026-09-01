Le LS retrouve Koba Koindredi, lequel avait été prêté à la Tuilière lors de la saison 2024/25. Cette fois-ci, Lausanne et le Sporting CP se sont entendus sur un transfert définitif.

Blick Sport

Bonne nouvelle pour le Lausanne-Sport, qui renforce son milieu de terrain. Le club lausannois annonce «avoir trouvé un accord avec le Sporting CP pour le transfert définitif du milieu de terrain Koba Koindredi, qui s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2029».

Le natif de Djibouti va donc retrouver la Tuilière, où il avait déjà évolué lors de la saison 2024/25 (en prêt). Il avait disputé 36 matches (1 but, 7 passes décisives) sous les couleurs lausannoises, s'imposant comme l'un des hommes forts de l'équipe alors dirigée par Ludovic Magnin. Après cette saison réussie en Super League, il avait à nouveau été prêté en Suisse, cette fois-ci au FC Bâle. Il y a joué 41 matches la saison passée.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

À 24 ans, Koba Koindredi revient donc dans «un environnement qu'il connaît bien» à Lausanne. «Apprécié par le vestiaire, le staff et le public lausannois, il retrouve la Tuilière avec davantage d’expérience et la volonté de contribuer aux ambitions du club», écrit encore le LS.