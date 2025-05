«Félicitations au FC Bâle pour, je pense, le titre»

Thomas Häberli et Servette ont dit adieu au titre ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

L'adage est cliché mais sans doute que ce dimanche, Servette a perdu plus qu'un match sur la pelouse du Parc Saint-Jacques. Avec cette rencontre au sommet, les Grenat pouvaient revenir à trois points du leader bâlois. Résultat: ils pointent désormais à neuf unités, à quatre journées de la fin. Pire, Servette a un goal-average bien inférieur au leader. Autant dire que, sauf incroyable retournement de situation, les Rhénans vont remporter le 21e titre de champion suisse de leur histoire à la fin du mois.

Alors que «I will survive» retenti dans les travées du stade, les deux entraîneurs Fabio Celestini et Thomas Häberli débarquent devant les journalistes. «Survivre», une chose que n'a pas réussie Servette au Parc Saint-Jacques. D'ailleurs, le coach genevois ne s'y trompe pas: «Félicitations au FC Bâle pour la victoire et, je pense, aussi le titre», entame-t-il d'emblée. Thomas Häberli est résigné. Son homologue, lui, n'ose pas prononcer le mot «champion» avant que, mathématiquement, le titre ne soit acquis. «Il faut utiliser ce mot quand on l'est et nous sommes sur la bonne voie», ose-t-il à peine. Ses supporters, eux, ont été beaucoup moins sur la défensive. Les «FCB Champion suisse» résonnaient alors que le match était encore en cours.

«On commençait à être bien dans le match»

Car «la bonne voie» dont parle Fabio Celestini, c'est une autoroute A1 privatisée pour l'arrivée d'un président américain. En d'autres termes, rien ou presque ne peut arrêter les Rhénans qui foncent vers le titre. Servette était le dernier trou dans la chaussée et il a été contourné avec brio.

Les espoirs des Grenat n'auront duré que 28 minutes au nord de la Suisse. Le temps pour Kasim Adams de rater totalement sa relance et pour Xherdan Shaqiri d'ouvrir le score. Une erreur individuelle grossière qui a coûté très cher aux Genevois. «Ce genre de match ne tient à pas grand-chose et se joue sur des détails. Ce soir, ça a tourné en faveur du FC Bâle», défend Yoan Severin.

Mais ce coup sur la tête a fait mal aux visiteurs qui, en l'espace de 10 minutes, ont vu le score passer de 0-0 à 3-0. «Le plus dur, c'est de prendre ce but alors qu'on commençait à être bien dans le match, soupire le défenseur genevois. Ça complique les choses, encore plus dans ce stade.»

Les erreurs de Kasim Adams

Car le Parc Saint-Jacques n'avait clairement pas besoin des erreurs de Kasim Adams, coupable sur les trois premiers buts, pour s'enflammer. «C'est normal de faire des erreurs au football, appuie Thomas Häberli. Oui, c'est dur pour lui mais nous traversons cette épreuve ensemble, en équipe.»

Toujours est-il que c'est grandement la faute du défenseur central si Servette était mené de trois longueurs à la pause. Au moment de rejoindre les vestiaires, les Genevois y croyaient-ils encore? «Dans le foot, tout est possible, répond Yoan Severin. On a essayé d'ajuster avec 2-3 réglages mais on prend directement ce carton rouge, ce qui ne facilite pas les choses.» À la 48e minute, le SFC s'est en effet retrouvé à 10 à la suite d'un deuxième carton jaune d'Alexis Antunes. Un dimanche cauchemardesque pour les visiteurs.

«Ça va être très compliqué»

Thomas Häberli, lui, a donc tiré un trait sur le titre. «On veut désormais rester dans les quatre premiers, souligne l'entraîneur servettien. Il faut penser à YB, pas à autre chose.» De son côté, Yoan Severin ne veut pas se montrer aussi fataliste que son entraîneur. «Dans le foot, on ne sait jamais, souffle-t-il. Mais on ne va pas se cacher: ça va être très compliqué. Il va falloir gagner les quatre derniers matches et rester le plus haut possible au classement.»

Même si, forcément, le défenseur français ne veut pas se montrer abattu, les chants des supporters sur le parvis du Parc Saint-Jacques, plus de 1h30 après le coup de sifflet final, ne trompe pas: le FC Bâle se dirige vers le titre de champion suisse.