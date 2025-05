Xherdan Shaqiri peut célébrer avec Albian Ajeti. Le FC Bâle se rapproche du titre. Photo: freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Tout était réuni pour vivre un grand match ce dimanche au Parc Saint-Jacques. Une course pour le titre encore ouverte au coup d'envoi, une enceinte bâloise pleine à craquer et de belles animations de la part des supporters des deux camps lors de l'entrée des acteurs sur la pelouse. Tandis que, côté rhénan, on s'est contenté d'un sobre mais immense «FCB» en tribune latérale, le parcage servettien avait décidé d'allumer des torches rouges et jaunes, en l'honneur du drapeau genevois.

Photo: Getty Images

Sur la pelouse, Servette – à six points avant la rencontre et qui jouait peut-être son dernier va-tout pour le titre – est entré dans le match avec l'intention de marquer les esprits. Ce n'est pas pour rien si, dans les 30 premières secondes, deux Bâlois se trouvaient déjà au sol.

La révolte sonnée par un tacle sur Xherdan Shaqiri

Un impact physique qui ne permettait toutefois pas aux Grenat d'imposer leur jeu. Au contraire, ils étaient surtout spectateurs dans les premières minutes du match et ne parvenaient pas à franchir la ligne du milieu du terrain. Après trois corners pour le FC Bâle et un bon coup-franc, Enzo Crivelli a décidé de sonner la révolte, par un geste: laisser traîner sa semelle sur Xherdan Shaqiri. Vendredi en conférence de presse, Thomas Häberli ne voulait pas dire si, oui ou non, il avait un plan anti-XS. On ne sait donc pas si cette faute de son attaquant en faisait partie.

Toujours est-il qu'après quelques roulades au sol, le No 10 rhénan s'est relevé et Enzo Crivelli n'a pas été averti, malgré les huées du public bâlois qui jouait très bien son rôle de 12e homme dans cette rencontre entre le leader et son dauphin. Et cette faute de l'attaquant genevois a au moins eu le mérite de réveiller ses coéquipiers. Dans la foulée, Bradley Mazikou trouvait Dereck Kutesa dans la profondeur. Le Genevois était le premier sur la balle, mais la bonne sortie de Marwin Hitz l'a empêché d'ouvrir la marque (13e). Un dernier rempart bâlois qui est resté au sol après cette action, prétendant avoir été touché par le Servettien.

Photo: Getty Images

Mais enfin, le SFC montrait que ce n'était pas pour rien qu'il pointait à la deuxième place au classement. Il prenait enfin le jeu en mains et s'offrait une nouvelle belle action. Si le centre-tir de Dereck Kutesa a parfaitement été renvoyé par Marwin Hitz, Miroslav Stevanovic a essayé d'enrouler du pied gauche. Une tentative qui est passée proche du poteau gauche bâlois (21e).

La disasterclass de Kasim Adams

Bien embarqué, Servette a alors décidé de sombrer. La faute, grandement, à Kasim Adams. En l'espace de 10 minutes, le défenseur central a coulé son équipe. Dans un premier temps et alors qu'il avait le temps, le No 25 s'est fait contrer en tant que dernier défenseur par Albian Ajeti. Une perte de balle stupide qui a atterri dans les pieds de Xherdan Shaqiri. L'ancien international suisse a ensuite réalisé une feinte superbe, avant d'armer lourdement en direction de Joël Mall. Le dernier rempart n'a pu que ralentir la balle avant de la voir filer derrière sa ligne de but. Si Kasim Adams est clairement fautif sur cette ouverture du score, le portier genevois n'est pas exempt de tout reproche (28e).

Secoué par ce but, Kasim Adams s'est bêtement fait embarquer par Xherdan Shaqiri. Exactement ce que «XS» voulait puisque, dans la foulée, il a parfaitement servi Albian Ajeti dans la profondeur. Le passeur et le buteur de la première réussite ont échangé leur rôle et ont permis au Parc Saint-Jacques d'exploser (34e). Même les VIP situés au-dessus de la tribune de presse n'ont pas hésité à lancer quelques bières, dont une partie s'est retrouvée sur l'ordinateur (et le journaliste) qui a écrit ces lignes.

Pour ne pas en rester là, le FCB a décidé de définitivement enterrer son dauphin en inscrivant le troisième avant la pause. D'abord signalé en position illicite, Albian Ajeti pensait avoir inscrit un doublé. Sauf que la VAR est revenue sur la décision de l'arbitre de touche et Bâle menait 3-0. Et forcément, c'est le pauvre Kasim Adams qui coupait le hors-jeu sur cette action.

Servette termine le match à 10

À terre à la pause, Servette avait besoin d'un miracle pour espérer ramener quelque chose du nord de la Suisse. Surtout que, de mal en pis pour les Grenat, Alexis Antunes a écopé d'un deuxième avertissement au retour des vestiaires (48e). Désormais à 10, le SFC pouvait tirer une croix sur un résultat à Bâle. Et ce, même si Kasim Adams s'est légèrement rattrapé en inscrivant le but de l'honneur, de la tête, à la 55e minute.

En contrôle, les Rhénans se sont clairement procurés les meilleures actions de cette deuxième mi-temps et Joël Mall a dû enchaîner les parades pour que le score reste le même au tableau d'affichage. À la 76e minute, il n'a toutefois rien pu faire lorsque Bénie Traoré a surgi au deuxième poteau pour inscrire le quatrième. Comme si cela ne suffisait pas, Nicolas Vouilloz, l'ancien de la maison servettienne, a marqué le cinquième de la tête, sur corner. Beau joueur, le défenseur n'a pas célébré devant ses ex-supporters (79e). Dans la même temps, Xherdan Shaqiri y est allé de sa troisième passe décisive de la soirée – la 20e de sa saison.

La pelouse d'Yverdon Sport n'est donc pas la seule à avoir pris l'eau ce dimanche. Sous la pluie battante du Parc Saint-Jacques, les espoirs de titre de Servette se sont sans doute effacés. À l'inverse, ceux du FC Bâle ont été une éclaircie pour les supporters, qui attendent de pouvoir soulever ce trophée depuis 2017. Avec neuf points d'avance sur leur dauphin, ils n'en ont jamais été aussi proches.