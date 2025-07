L'international croate est le troisième joueur prêté par le Bayern Munich, à rejoindre l’équipe entraînée par Gerald Schreiblehner. Photo: Getty Images

Nicolas Horni

Le Grasshopper Club Zurich continue de se renforcer en puisant dans les rangs du FC Bayern Munich. Le Croate Lovro Zvonarek, âgé de 20 ans, rejoint les Hoppers sous forme de prêt pour une saison.

L’annonce a été faite mardi matin par le club zurichois, non sans une maladresse embarrassante: dans leur communiqué de presse, le nom du joueur a été mal orthographié. On pouvait y lire «Zvoranek» au lieu de «Zvonarek».

Formé au Slaven Belupo, Lovro Zvonarek a fait ses débuts en première division croate à seulement 16 ans et quatre jours. Il a rejoint le centre de formation du Bayern Munich à l’été 2022, où il a principalement évolué avec l’équipe réserve.

En 39 apparitions avec cette dernière, il a inscrit douze buts et délivré sept passes décisives. Il a également été appelé à cinq reprises avec l’équipe première, pour laquelle il a marqué un but.

«Une riche expérience de jeu»

La saison dernière, le milieu offensif a été prêté au club autrichien de Sturm Graz, où il a disputé 22 matchs officiels, dont six en Ligue des champions. «Malgré son jeune âge, Lovro Zvonarek apporte une riche expérience de jeu, même au plus haut niveau. Il dispose d’un certain sens du jeu et d’une technique fine», souligne Alain Sutter, directeur sportif du GCZ.

Après Jonathan Asp Jensen et Grayson Dettoni, Lovro Zvonarek, international croate U21, devient le troisième joueur prêté par le Bayern Munich à rejoindre l’équipe entraînée par Gerald Schreiblehner.