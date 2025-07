Benjamin Mendy quitte le FC Zurich avec effet immédiat Photo: Philipp Schmidli

ATS Agence télégraphique suisse

L'expérience du FC Zurich avec le champion du monde français Benjamin Mendy prend fin prématurément après moins de six mois. Comme le FCZ l'a annoncé lundi, le contrat du latéral de 31 ans, qui courait jusqu'en 2026, a été résilié «d'un commun accord».

Un court communiqué de 38 mots

Benjamin Mendy quitte Zurich avec effet immédiat et le club lui souhaite «le meilleur pour son avenir privé et sportif», a indiqué le FCZ dans une court communiqué de 38 mots. Après un peu plus de cinq mois et huit apparitions peu convaincantes, le chapitre malheureux du champion du monde 2018 est ainsi clos.

Son engagement avait suscité de nombreuses réactions négatives en février. L'ancien joueur de Manchester City avait été arrêté en 2021 pour des délits sexuels présumés et avait passé plusieurs mois en détention provisoire. Deux ans plus tard, il avait été acquitté après deux procès. Mais les reproches sont restés, d'autant plus que Benjamin Mendy ne s'est jamais exprimé publiquement à ce sujet.

Le FC Zurich s'était pourtant vanté

Lors de son engagement, le FC Zurich s'était encore vanté de ce qu'il considérait comme un joli coup: «Nous sommes bien sûr très heureux et aussi un peu fiers d'avoir pu engager un joueur de cette qualité. Il sera surtout un soutien important pour nos jeunes joueurs», avait alors déclaré le président Ancillo Canepa.

Surpris par l'écho négatif, Ancillo Canepa a ensuite montré de la compréhension pour les critiques et a cherché le dialogue avec les fans. Benjamin Mendy n'a toutefois jamais été accepté, et pas seulement en raison de ses piètres performances sportives.