Des matchs difficiles
St-Gall et Thoune veulent rester invaincus

La 3e journée de Super League promet des matchs intéressants ce week-end. Dimanche, les clubs romands Servette, Lausanne et Sion seront en action, tandis que samedi, St-Gall et Thoune chercheront à maintenir leur invincibilité.
St-Gall entend bien aligner un troisième succès de rang ce week-end.
La 3e journée de Super League qui se tient ce week-end aura davantage d'intérêt pour les clubs romands dimanche. Servette, Lausanne et Sion jouent en effet tous le 10 août.

Samedi, St-Gall tentera de rester invaincu en recevant Winterthour, tandis que le néo-promu Thoune, lui aussi avec deux victoires en autant de matches, se rendra à Lucerne.

St-Gall a déjà battu les deux premiers

Les Brodeurs ont bien commencé leur saison en battant le champion Bâle, puis en effaçant Servette 4-1. Les joueurs de l'Est de la Suisse peuvent en outre compter sur le Français Geubbels, meilleur buteur de Super League avec trois réalisations.

Thoune vit de son côté toujours sur son nuage. L'équipe Mauro Lustrinelli n'aura cependant pas la tâche facile à Lucerne, qui n'a lui non plus toujours pas perdu.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Sion
FC Sion
2
5
6
2
FC St-Gall
FC St-Gall
2
4
6
3
FC Bâle
FC Bâle
3
3
6
4
FC Thoune
FC Thoune
2
2
6
5
FC Lucerne
FC Lucerne
2
1
4
6
Young Boys
Young Boys
3
-1
4
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
0
3
8
FC Winterthour
FC Winterthour
2
-1
1
8
FC Zurich
FC Zurich
2
-1
1
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-5
0
12
FC Lugano
FC Lugano
2
-5
0
Tour final
Tour de relégation
