Les fans de football suisse ont le choix entre l'abonnement Blue pour voir tous les matchs de Super League ou la diffusion gratuite d'un match hebdomadaire par la RTS. Le calendrier des dix premières journées est déjà établi.

1/4 Le 25 juillet, le FCZ et Sion ont ouvert la nouvelle saison de Super League. Pour voir tous les matches, un abonnement est nécessaire. Photo: keystone-sda.ch

Alexander Hornstein

Alors que les fans des cinq grands championnats européens attendent encore le coup d'envoi de la nouvelle saison, les douze équipes de Super League sont déjà sur le pont depuis la fin juillet. Pour suivre l’intégralité de la campagne 2025/26, deux options s’offrent aux supporters, en plus de la visite au stade.

Pour voir tous les matchs de Super League, il faut obligatoirement s’abonner. Cette année encore, Blue détient les droits exclusifs et propose son abonnement au prix de 34,90 francs par mois. Par ailleurs, la RTS diffusera gratuitement un match par semaine.

Le calendrier des matchs gratuits

En règle générale, il s’agit de la rencontre du samedi soir à 20h30. Comme la SFL n’a, pour l’instant, programmé que les dix premières journées, voici les matchs déjà confirmés:

26 juillet, 20h30: BSC Young Boys – Servette FC (3-1)

2 août, 20h30: FC Bâle – Grasshopper (2-1)

6 août, 20h30: FC Bâle – BSC Young Boys (4-1)

9 août, 20h30: FC Lucerne – FC Thoune

30 août, 20h30: FC Sion – FC Bâle

13 septembre, 20h30: FC Saint-Gall – FC Lugano

4 octobre, 20h30: Grasshopper – FC Zurich

18 octobre, 20h30: FC Lugano – FC Zurich

25 octobre, 20h30: FC Saint-Gall – Grasshopper

Le week-end des 16 et 17 août, le championnat fera relâche en raison du premier tour de Coupe de Suisse. Une semaine plus tard, aucun match ne sera diffusé gratuitement, car la rencontre entre le FC Bâle et le BSC Young Boys a été avancée au 6 août. En cause: la participation des deux équipes aux tours de barrages des compétitions européennes, avant et après la date initiale des 23 et 24 août, ce qui leur a permis de demander un report.

Début septembre, aucun match de championnat ne sera disputé en raison de la première trêve internationale de la saison. De plus, la 7e journée, prévue les 27 et 28 septembre, n’a pas encore été programmée afin de s’adapter aux engagements européens des clubs suisses.