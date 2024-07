Les arbitres seront-ils aussi bientôt protégés en Super League?

1/4 La nouvelle règle a été appliquée avec succès lors de l'Euro. Ici, les capitaines néerlandais Virgil Van Dijk (à gauche) et Français Antoine Griezmann (en l'absence de Kylian Mbappé) discutent avec l'arbitre Anthony Taylor.

Christian Müller et Christian Finkbeiner

Même si, en dehors du terrain, on a beaucoup discuté des penalties, des fautes de main et de la VAR, sur le terrain, les discussions sur l'arbitrage sont restées plus calmes que jamais. Un constat dû notamment à la nouvelle règle qui n'autorise plus que les deux capitaines à parler avec l'arbitre.

L'UEFA a décidé de tester cette nouvelle règle pendant l'Euro en Allemagne et considère visiblement l'opération comme un succès. «Les réactions sont positives», déclare Robert Rosetti, patron des arbitres de l'UEFA. «Le fait que tous les joueurs ne puissent plus presser l'arbitre est un bon signe pour le football.»

En Ligue des champions, dès maintenant

Ce signe positif sera bientôt également visible dans les compétitions de clubs puisque la règle sera appliquée de manière fixe en Ligue des champions, en Europa League et en Conference League dès la saison prochaine.

Cela ne doit pas en rester là, dit le patron des arbitres Rosetti: «Nous avons déjà reçu quelques demandes de fédérations nationales qui souhaitent adopter la ligne de l'UEFA». A commencer par la fédération allemande. En effet, le journal «Bild» annonce que de la Bundesliga (première division) à la Regionalliga (quatrième division), les joueurs ne pourront plus se regrouper autour de l'arbitre pour contester une décision.

L'ASF n'a pas encore pris de décision

Et chez nous? Il y a de fortes chances que cette règle soit aussi introduite en Suisse. Selon l'Association suisse de football, des clarifications sont en cours. La décision finale devrait, elle, être communiquée dans les prochains jours.

Il restera alors encore du temps jusqu'au début du championnat, le 20 juillet, pour s'informer en détail sur le cas particulier du gardien de but en tant que capitaine. Selon la nouvelle règle, seul un joueur de champ est habilité à dialoguer avec l'arbitre. Une spécificité dont Gianluigi Donnarumma n'avait pas connaissance. Le capitaine et gardien de but italien avait en effet rapidement écopé d'un jaune contre l'Espagne après s'être plaint.

