Vainqueur de Young Boys dimanche dernier à Tourbillon (2-0), le FC Sion reçoit Grasshopper ce samedi. «Ce n'est pas parce qu'on a battu YB que ce sera facile contre GC», appuie Didier Tholot, méfiant.

Bastien Feller Journaliste Blick

Une nouvelle semaine anglaise débute pour le FC Sion. Grasshopper se rendra à Tourbillon ce samedi, avant un déplacement à Saint-Gall mardi. Puis ce sera au tour de Winterthour de se rendre en Valais pour conclure cette année 2025. Trois matches, dont deux particulièrement importants – le premier et le troisième – qui peuvent et doivent permettre au FC Sion de confirmer ses ambitions.

Et confirmer aussi sa bonne forme du moment, après une victoire convaincante contre Young Boys dimanche dernier à Tourbillon (2-0). «Le résultat contre YB donne de la confiance», confirme Didier Tholot, qui a pu juger la progression de son équipe sur cette rencontre. «On a fait jeu égal face à YB. On a eu la possession, on les a fait déjouer, les a privés de ballon. D’habitude on subit face à eux et Bâle. Là, on a été disciplinés, mais aussi joueurs.»

Attention au contrecoup

Le Bordelais se méfie tout de même d’un potentiel contrecoup face aux Zurichois samedi. «Ce résultat nous met dans de bonnes dispositions. Mais ce que je dois répéter, c’est que ce n’est pas parce qu'on a été bons face à YB que cela sera facile face à GC. On a été en difficulté face à eux l'année dernière et on l'a payé. On le sait. Avec l’expérience, pour la majorité des gens, cela doit être facile de battre Grasshopper alors que le football n’est pas une science logique.»

Le technicien valaisan a encore pu s'en rendre compte ce jeudi, lorsqu’il a pu voir la formation bernoise battre Lille en Europa League (1-0). Résultat qui selon lui indique que le championnat n'est pas si mauvais que ce qui se dit. «Est-ce que le niveau a baissé en Super League? Ce résultat est la preuve pour moi que ce n’est pas forcément le cas. Lille évolue dans l'un des cinq grands championnats, et est aujourd’hui un club reconnu. Ça veut dire que le niveau s’est élevé depuis le bas et pas forcément baissé depuis le haut», estime-t-il avec conviction.

«Ce qu’on produit est cohérent»

Sion devra en tout cas prouver ce samedi qu’il entend bien regarder vers le haut, lui qui a affirmé en début de saison viser le top six. Actuellement cinquièmes avec 24 unités, un point devant le FC Zurich (7e), les Sédunois peuvent s’assurer de passer les fêtes de fin d’année là où ils veulent être en mai prochain. Ils ont également devant eux l'occasion de se rapprocher de la tête du classement en affrontant Saint-Gall mardi (2e, 28 points).

«On doit continuer sur notre lancée. Ce qu’on produit est cohérent depuis cinq ou six matches. Il faut faire ce qui est important en football: gagner les matches», conclut Didier Tholot, qui pourra compter sur un groupe pratiquement au complet ce samedi. Seul Josias Lukembila, touché à la cheville en fin de match face à YB, manquera à coup sûr le rendez-vous.