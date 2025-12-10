Plongée dans les comptes des clubs de Super League

Saint-Gall, YB et Bâle affichent des bilans solides, mais derrière eux, la majorité des clubs suisses survit grâce à des apports massifs de leurs propriétaires. Plongée dans des finances qui révèlent un championnat à deux vitesses.

Simon Strimer

Saint-Gall annonce chaque année des chiffres positifs. Les 117'000 francs de bénéfice présentés en septembre constituaient le sixième résultat excédentaire consécutif. Le FCSG affiche pour la saison 2024/25 un produit d’exploitation de 45 millions de francs, et les comptes sont équilibrés. Quant au taux de fonds propres, à 58,6%, un indicateur clé de la solidité d’une entreprise, il figure selon une étude de l’Université de Saint-Gall parmi les meilleurs en Europe. Le club occupe le douzième rang continental, devant Young Boys.

YB évolue toutefois dans une autre dimension en matière de revenus. En 2023, le club bernois a enregistré un chiffre d’affaires record de 104 millions de francs. L’an dernier, les recettes se sont encore élevées à 93 millions, assorties d’un bénéfice de 6,7 millions. Les lucratifs revenus de la Ligue des champions y sont pour beaucoup. Les transferts, eux, s’équilibrent globalement entre ventes et achats.

La situation est très différente à Bâle. Le FCB est le géant des transferts en Suisse. En 2024, il a encaissé 57 millions de francs sur le marché, pour seulement 16 millions dépensés. Après amortissements des valeurs des joueurs, le gain net sur les transferts atteint la somme impressionnante de 34 millions. De quoi générer un bénéfice annuel de près de 16 millions de francs. Un résultat pourtant indispensable tant la question du cash-flow continue de préoccuper le club.

La plupart des clubs font face à un trou structurel

Ces trois clubs constituent des exceptions dans le football suisse. La grande majorité souffre d’un déficit chronique, qu’il faut combler année après année. C’est ce que révèle l’examen des données financières que les clubs doivent communiquer pour obtenir une licence européenne (Winterthour a renoncé à le faire).

L’exemple de Servette est révélateur. Dans son compte de résultat destiné à la ligue, le club genevois inscrit 28 millions de francs au poste «autres produits d’exploitation». Pour des clubs comme Bâle, YB ou Saint-Gall, ce montant oscille entre 2 et 5 millions. L’énorme apport consenti à Servette est indispensable pour atteindre l’équilibre. Il est établi que la Fondation 1890 soutient largement le club, et la proximité avec Rolex n’a rien d’un secret.

Même logique à Lugano, propriété de l’Américain Joe Mansueto, ou au FC Zurich, détenu par le couple Canepa, où les «autres produits d’exploitation» s’avèrent également très élevés pour résorber le déficit. Cette saison, les Canepa ont dû injecter 9,5 millions, soit 2 millions de plus que l’exercice précédent.

Des déficits alarmants à GC et ailleurs

D’autres clubs n’intègrent pas leur déficit sous la rubrique des «autres produits d’exploitation», mais l’affichent directement comme une perte. Grasshoppers présentent ainsi un résultat négatif de 13,8 millions de francs, couvert par les propriétaires basés à Los Angeles. Sion, avec Christian Constantin en soutien, affiche une perte de 5,1 millions. Lucerne, longtemps confronté à la même problématique, a pu annoncer en octobre un retour aux chiffres noirs.

Et qu’en est-il de Thoune, leader actuel et élève modèle sur le plan sportif? Les comptes 2024 font apparaître une perte de 2,9 millions de francs, qui a notamment dû être couverte par le sauveur du club et principal actionnaire, Beat Fahrni.