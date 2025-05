Didier Tholot et son staff ont pu bénéficier de dix jours pour préparer la venue du FC Zurich dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Il reste cinq matches au FC Sion pour assurer sa place dans l'élite du football suisse. Dimanche à Tourbillon (14h15), Didier Tholot et ses joueurs recevront le FC Zurich, pour un premier match qui s'annonce déjà capital. «On sait que si on gagne et que de l'autre côté Yverdon ne le fait pas (ndlr: face à Saint-Gall, dimanche à 16h30), on aurait une première occasion d’assurer le maintien la semaine prochaine lors de notre déplacement chez eux», fait remarquer Ali Kabacalman.

Les Sédunois auront eu dix jours pour préparer la venue des Zurichois. L'occasion de travailler. Beaucoup. Et sur tous les aspects du jeu. «Ça nous a permis de très bien travailler, assure Didier Tholot. De retravailler les bases, de travailler défensivement et offensivement. D'impliquer tout le monde. J'ai senti un groupe impliqué, qui a pris conscience de la situation, qui a envie de réussir ce défi, car c'en est un.»

Le groupe doit passer avant l'individu

Si les Valaisans ne sont pas partis en stage commando comme cela a pu être le cas par le passé, ils en auront profité pour ressouder encore un peu plus les liens de groupe. Notamment en organisant une journée familiale au centre d'entraînement, lors de laquelle les joueurs et leurs familles ont pu passer un moment convivial. «On a décidé de réunir tout le monde samedi, pour que tout le monde soit conscient de ce qu’on a à faire. C’est largement réalisable. Il faut être conscient de cette situation sans se mettre une chape de plomb sur la tête», poursuit le coach bordelais, bien conscient que la notion de groupe l'emporte sur les potentielles qualités tactiques ou techniques lors de moments clés comme celui-ci.

«Dans les situations délicates, tu penses pouvoir tout sauver tout seul. Mais seul, tu n’es rien. Alors qu'ensemble, on peut faire de belles choses. C’est dans la tête que cela se joue», lance encore le technicien, lequel est heureux de pouvoir disposer d'une marge sur ses poursuivants, même si elle est maigre (3 points). «La saison dernière, les trois néo-promus étaient dans le tour de relégation», rappelle à juste titre Ali Kabacalman, en faisant référence à Yverdon, Lausanne et Lausanne-Ouchy.

Plusieurs absents, un retour de poids

Dimanche, le FC Sion aura sur son chemin une équipe déjà assurée de ne pas terminer dernière et à qui il ne manque qu'un point pour éviter également la place de barragiste de Saint-Gall. Un avantage? «D'un côté, il y a certainement pour eux le fait d'être libéré, de ne plus rien avoir à jouer et d'un autre la déception d'avoir manqué un objectif. Maintenant, je dirais que c'est notre état d'esprit, notre football, notre envie de gagner qui doit faire lâcher cette équipe et pas le contraire», répond Didier Tholot, lequel ajoute encore que l'orgueil doit permettre à ses joueurs de s'en sortir. «Nous sommes vieux, ils sont jeunes et ont encore une carrière à faire. Les lignes sur ton palmarès sont aussi importantes lorsque tu gagnes quelque chose que lorsque tu perds», indique-t-il, faisant référence forcément à une relégation.

Pour tenter de poser un premier jalon en direction du maintien, le staff valaisan devra néanmoins compter sur plusieurs absents. «Je n'aurai certainement pas Benjamin Kololli qui a encore une douleur au mollet. Heinz Lindner est malade, Nias ne sera pas non plus de retour, alors que Liam Chipperfield vient de retrouver le terrain. Anton Miranchuk sera lui disponible», indique le coach français.

Tout comme ses coéquipiers, le Russe, décevant la plupart du temps depuis son arrivée l'été dernier, sera d'ailleurs attendu au tournant.