Avec Xherdan Shaqiri, Bâle a déjà trouvé son pape

Le FC Bâle est dans la course pour remporter deux titres. Dans la boutique du club, les supporters s'arrachent les maillots et le Parc Saint-Jacques affiche une très belle affluence. L'effet Xherdan Shaqiri est mesurable partout.

1/6 Xherdan Shaqiri frappe fort au FC Bâle. Photo: BENJAMIN SOLAND

Lucas Werder et Julian Sigrist

Alors que les cardinaux vont bientôt s’enfermer à Rome pour le conclave, la ville de Bâle a déjà trouvé son pape depuis longtemps. Lors de la demi-finale de Coupe de Suisse dimanche dernier face à Lausanne, les supporters bâlois ont proclamé un message: «Habemus Xherdan!»

Et ils ont bien raison de bénir le nom de leur capitaine. Car depuis qu’il est revenu dans sa ville natale en août dernier, le FCB a retrouvé le chemin du succès, en grande partie grâce à lui. L’ancien joueur de la Nati a engrangé un nombre incroyable de 34 points (16 buts et 18 passes décisives) en 33 matches, toutes compétitions confondues. Grâce à Shaqiri, le FC Bâle peut à nouveau parler de titre.

Autographes avant le début de l’entraînement

Les supporters bâlois ont dû patienter longtemps avant de pouvoir approcher régulièrement leur star. Après des mois durant lesquels l’équipe s’est principalement entraînée à huis clos, des séances d’entraînement publiques se tiennent à nouveau depuis quelques semaines. C’était notamment le cas ce mercredi après-midi. Une occasion que de nombreux jeunes fans du FCB n’ont pas voulu manquer.

Lorsque Xherdan Shaqiri arrive à vélo peu avant 14 heures, il est immédiatement entouré par plusieurs enfants. Patiemment, le joueur aux 125 sélections en équipe nationale signe des autographes et pose pour des photos avant de pénétrer sur le terrain d’entraînement.

«C’est l’un de mes joueurs préférés. J’étais très heureux qu’il soit de retour. Sans lui, nous ne jouerions certainement pas le titre», affirme avec conviction Yannick (9 ans). Cyril (29 ans), pense lui aussi que «sans Shaqiri, rien ne fonctionnerait. Grâce à lui, beaucoup de choses sont possibles cette saison», lance-t-il.

Selina (22 ans) est venue d’Olten (SO). Elle est d’avis que les choses ont changé au FCB grâce au retour du joueur. «Il a de nouveau déclenché une euphorie à Bâle. Le stade est plein et nous jouons enfin à nouveau dans le haut du classement». Gian (15 ans) est exactement du même avis: «Après cette mauvaise dernière saison, c’est assez flagrant de voir ce qu’il a provoqué. Il a apporté un vent de renouveau. Pour toute la ville et la région, c’est sensationnel!»

Près de 30’000 maillots vendus

Logiquement, le maillot portant le numéro 10 est aussi celui que l’on aperçoit le plus souvent pendant les entraînements publics. Au total, le FCB a vendu près de 30’000 maillots cette saison. Un nouveau record. Xherdan Shaqiri a également contribué à ce chiffre. Environ 70% des maillots ont été vendus avec un flocage et un tiers d’entre eux sont imprimés avec le nom du héros local.

Mais «l’effet Shaq» n’est pas seulement mesurable au niveau des résultats sportifs et des maillots vendus. Le nombre de spectateurs a, lui aussi, sensiblement augmenté grâce à son retour. Alors que la moyenne était d’un peu moins de 22’000 fans au cours des trois dernières saisons au Parc Saint-Jacques, elle est de 25’200 cette saison. C’est la meilleure moyenne depuis la saison 2017/2018.

Bien entendu, cet essor est aussi lié à la bonne saison bâloise. Mais l’influence de Xherdan Shaqiri ne peut pas être écartée pour autant. Lors du premier match à domicile de la saison contre Lugano, seuls 19’866 spectateurs se sont rendus au stade. Lors du deuxième match de la saison contre Yverdon – lorsque Shaqiri a fait ses débuts – ils étaient 30’013. Depuis, ils n’ont jamais été moins de 20’000.

Le choc face à Servette, ce dimanche, devrait encore faire grimper la moyenne d’affluence. Une raison de plus de remercier le «pape» Shaqiri.