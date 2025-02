Kevin Bua est de retour! Le milieu de terrain genevois du FC Sion a rejoué 90 minutes pour la première fois depuis six mois et est prêt à enchaîner, ce samedi face à Zurich. Ses rechutes et absences l'ont chagriné, mais son service civil l'a aidé à relativiser.

Kevin Bua, en duel face à Jaouen Hadjam, ne ressent plus de douleurs. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Enfin! Kevin Bua a rejoué 90 minutes pour la première fois depuis six mois et son retour a bien été la seule raison de se réjouir pour le FC Sion lors de la défaite 5-1 à Berne face à YB. Le milieu de terrain genevois n'avait plus effectué un match complet depuis le 31 août face à Bâle et ne cachait pas son plaisir ce vendredi.

Un rôle clé à mi-terrain

«Bien sûr que je suis heureux. Je me sens bien, prêt à enchaîner si le coach fait appel à moi», explique celui qui était très attendu, aussi bien par le staff que par les supporters. «Je ne le sens pas comme ça. On a un groupe de qualité où chacun est important», relativise-t-il. Mais en l'absence de Baltazar, toujours blessé, et en attendant l'intégration au groupe de Pajtim Kasami (pas qualifié ce samedi pour recevoir Zurich), Kevin Bua a un rôle prépondérant à jouer au côté d'Ali Kabacalman, là où Jan Kronig et son manque d'agressivité n'ont pas convaincu pour l'instant.

Sa luxation de l'épaule subie face à Grasshopper le 18 janvier n'est plus qu'un mauvais souvenir. Photo: keystone-sda.ch

«On ne prend pas de points depuis le début d'année, un seul en cinq matches. Face à Zurich, on a une grande occasion de le faire, il ne faut pas se le cacher», assure le milieu de terrain de 31 ans, qui vit sa quatrième saison en Valais. Il y a connu la relégation et la promotion et, cette année, tout l'environnement du club espérait vivre une saison tranquille, loin de la zone rouge. Ce sera peut-être le cas en cas de victoire face à Zurich ce samedi, mais ce match ressemble bel et bien à un tournant.

«Autour du club, ça s'agite souvent»

«On sait qu'autour du club ça s'agite souvent quand deux ou trois mauvais résultats arrivent. Mais au sein du groupe, on est positifs. Oui, on est fâchés et frustrés de ne pas prendre de points, mais on est déjà passés par là au premier tour et on a trouvé les solutions», assure Kevin Bua, qui ne peut cependant, comme ses coéquipiers, pas rester totalement insensible à tous les bruits parasites. «Bien sûr, on est humains, on voit et on entend, mais on essaie de rester le plus hermétique possible à ce qui se passe à l'extérieur du vestiaire.»

Et lui, sa longue période hors des terrains, comment l'a-t-il vécue? «Il n'y a pas le choix, on se relève et on va de l'avant. C'est dans ces moments-là qu'on réalise qu'il n'y a pas que le football dans la vie. J'ai effectué mon service civil à l'Hôpital de Sion. Ça m'a fait comprendre qu'il y avait pire qu'une blessure de footballeur dans la vie...»