Dylan Bronn s'est blessé tout seul cette semaine à l'entraînement avec le Servette FC. Jocelyn Gourvennec ne cache pas son inquiétude pour son défenseur central tunisien à trois mois de la Coupe du monde.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Grosse inquiétude autour de Dylan Bronn! Le défenseur central du Servette FC s'est blessé tout seul à la fin d'une séance d'entraînement du club genevois mercredi, a expliqué Jocelyn Gourvennec ce vendredi.

L'entraîneur du SFC craint une blessure sérieuse pour son joueur, mais ne veut pas trop s'avancer avant d'avoir eu les résultats d'un examen médical prévu mercredi prochain, une semaine après l'incident. «Il faut attendre, ça ne sert à rien de parler maintenant. Il va voir le chirurgien mercredi pour savoir s'il se fait opérer ou non. Mais ça semble assez sérieux», a indiqué le Breton.

A trois mois de la Coupe du monde, une blessure sérieuse serait un énorme coup dur pour Dylan Bronn, lequel est un titulaire régulier chez les Aigles de Carthage et fait évidemment de la Coupe du monde un énorme objectif.

«Il faut simplement attendre les résultats de l'examen, il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant», enchaîne Jocelyn Gourvennec, inquiet mais encore prudent.

Bonne nouvelle, Florian Ayé est de retour

Le défenseur tunisien sera bien évidemment forfait pour la réception de Sion samedi à La Praille (20h30), tout comme Loun Srdanovic et Jérémy Frick. La bonne nouvelle pour Jocelyn Gourvennec réside dans les retours au jeu de Jérémy Guillemenot et de Florian Ayé en attaque.

Avec ces deux retours de blessures, celui de suspension d'Ablie Jallow, ainsi que le recrutement de Junior Kadile et l'émergence de Thomas Lopes, une véritable concurrence existe désormais dans le secteur offensif du SFC, ce qui réjouit bien évidemment le technicien breton.